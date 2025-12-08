da li ste obratili pažnju

U sinoć emitovanoj epizodi serije „Tvrđava“nastavile su se snažne i emotivne životne borbe likova ovog ostvarenja. Posebnu pažnju privuklo je spominjanje jednog značajnog datuma – 10. april 1941. godine, koji se pojavljuje u dva veoma dramatična trenutka priče.

Tragična sećanja u razgovoru Luke i sveštenika

Tokom scene u crkvi, sveštenik kojeg tumači Nebojša Dugalić razgovara sa Lukom (Ognjen Mićović) o njegovoj porodici u vreme ustaškog terora.

Sveštenik otkriva da je Lukin deda odveden u nepoznato, dok je majka zajedno sa ujakom uspela da se sakrije. Zatim objašnjava:

„Ti spiskovi koje si čitao… to su srpska deca i bebe koje su ustaše odvele u logore. Na nova dokumenta upisivali su datum rođenja 10. april 1941. godine – dan kada je proglašena Nezavisna Država Hrvatska. Želeli su da od te dece stvore novu generaciju ustaša.“

Sveštenik se dalje osvrće na ljudsku prirodu – da u svakom narodu ima i dobrih i loših ljudi – i naglašava da je jedina istinska tvrđava ona koja se gradi u čovekovoj duši.

Datum koji ponovo otvara stare rane

Isti datum pojavljuje se i u bolničkoj sceni, kada Zdravko Tolj Cvare (Slaviša Čurović) želi da da krv svojoj kćerki Dariji — sestra ga pita za datum rođenja, a on odgovara:

„10.04.1941.“

