Detalj koji ste možda propustili u "Tvrđavi": Datum 10.04.1941 - izgovaraju i Darijin tata i lik sveštenika
U sinoć emitovanoj epizodi serije „Tvrđava“nastavile su se snažne i emotivne životne borbe likova ovog ostvarenja. Posebnu pažnju privuklo je spominjanje jednog značajnog datuma – 10. april 1941. godine, koji se pojavljuje u dva veoma dramatična trenutka priče.
Tragična sećanja u razgovoru Luke i sveštenika
Tokom scene u crkvi, sveštenik kojeg tumači Nebojša Dugalić razgovara sa Lukom (Ognjen Mićović) o njegovoj porodici u vreme ustaškog terora.
Sveštenik otkriva da je Lukin deda odveden u nepoznato, dok je majka zajedno sa ujakom uspela da se sakrije. Zatim objašnjava:
„Ti spiskovi koje si čitao… to su srpska deca i bebe koje su ustaše odvele u logore. Na nova dokumenta upisivali su datum rođenja 10. april 1941. godine – dan kada je proglašena Nezavisna Država Hrvatska. Želeli su da od te dece stvore novu generaciju ustaša.“
Sveštenik se dalje osvrće na ljudsku prirodu – da u svakom narodu ima i dobrih i loših ljudi – i naglašava da je jedina istinska tvrđava ona koja se gradi u čovekovoj duši.
Datum koji ponovo otvara stare rane
Isti datum pojavljuje se i u bolničkoj sceni, kada Zdravko Tolj Cvare (Slaviša Čurović) želi da da krv svojoj kćerki Dariji — sestra ga pita za datum rođenja, a on odgovara:
„10.04.1941.“
