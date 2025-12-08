Slušaj vest

Čuveni glumac Milenko Zablaćanski izgubio je život 17 dana nakon što se 5. januara 2008. godine, u popodnevnim časovima na magistralnom putu koji vodi iz Zlatibora ka Užicu se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo.

Borba za život

Nakon saobraćajne nezgode, Zablaćanski je hitno prebačen u užičku bolnicu, gde su mu lekari brzom intervencijom odstranili hematom na mozgu, dok je tri dana kasnije hitno prebačen na VMA.

U galeriji pogledajte fotografije Milenka Zablaćanskog:

Milenko Zablaćanski Foto: PrinScreen/Youtube, Printscreen/Youtube

Po prijemu je bio priključen na aparate za disanje, dok su mu lekari ugradili senzor za direktno merenje pritiska u lobanji. Međutim, nakon nekoliko dana borbe, preminuo je. Zbog izazivanja saobraćajne nezgode u kojoj je poginuo Zablaćanski, na tri godine zatvora je osuđen bivši predsednik opštine Čajetina Petar Šišović.

Iskrene reči supruge

O danima koji su prethodili nesreći svojevremeno je govorila glumčeva supruga Snežana:

"Godinu 2008. dočekali smo sa mlađim sinom i prijateljima u Gajevima na Zlatiboru. Tog 5. januara rešili smo da se vratimo u Beograd i zajedno u krugu porodice proslavimo Božić. Na Zlatiboru kiša još nije bila počela, valjda zbog visinske razlike, ali Milenko je ipak predložio da on krene automobilom, a moja prijateljica i ja, sa sinovima, autobusom. Sećam se kao danas. Rekao mi je: "Krenite, a ja ću polako... Videću, ako bude loše staću negde. Neću ništa forsirati. Imao je prijatelje u Mačkatu, u Požegi, u Čačku su nam kumovi," ispričala je ona 2009. za "Press".

Milenko Zablaćanski
Milenko Zablaćanski Foto: PrinScreen/Youtube

Kao da je predosetio nesreću, Zablaćanski je spasio život svojoj supruzi i sinu koji se na kraju nisu našli sa njim u kolima već su išli autobusom.

Porodica

Slavni glumac je iza sebe ostavio voljenu suprugu, balerinu i kostimografkinju Snežanu Vesković. Zajedno su radili u Pozorištu na Terazijama, a tamo su se i upoznali. Zajedno imaju dva sina, Ivana i Nikolu.

Ne propustitePop kultura"Dobio sam sina, dva meseca kasnije sam saznao da imam rak testisa": Glumac Peđa Damnjanović iskreno o najtežoj borbi: "Usledila je hemoterapija..."
Predrag Peđa Damnjanović
Pop kultura"Prevarila me je s najboljim drugom u WC-u dok sam bio tu" Našem glumcu devojka zabila nož u leđa: "Poslali su mi i snimak"
Rade Cosic foto Džejlan Ibrahimović (2).jpg
Kultura"Nema veće tragedije nego da ideš za kovčegom u kom ti je dete" Ćerka našeg glumca umrla od droge: "Dok sam je sahranjivao, razmišljao sam koliko sam grešan"
Tomo Kuruzović u crnoj jakni
Pop kultura"Majku mi je ubio pop Maca, išli su zajedno u gimnaziju": Našem glumcu učiteljica htela da otkrije adresu naslednika ubice, a on je tada oštro odregovao
Miša Janketić serija Sivi dom.jpg

Pogledajte video: Glumac Srđan Timarov na premijeri filma "Povratak Žikine dinastije"

Glumac Srdjan Timarov na na premijeri filma “Povratak Zikine dinastije” Izvor: MONDO/Đorđe Milošević