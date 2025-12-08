Slušaj vest

Čuveni glumac Milenko Zablaćanski izgubio je život 17 dana nakon što se 5. januara 2008. godine, u popodnevnim časovima na magistralnom putu koji vodi iz Zlatibora ka Užicu se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo.

Borba za život

Nakon saobraćajne nezgode, Zablaćanski je hitno prebačen u užičku bolnicu, gde su mu lekari brzom intervencijom odstranili hematom na mozgu, dok je tri dana kasnije hitno prebačen na VMA.

Milenko Zablaćanski

Po prijemu je bio priključen na aparate za disanje, dok su mu lekari ugradili senzor za direktno merenje pritiska u lobanji. Međutim, nakon nekoliko dana borbe, preminuo je. Zbog izazivanja saobraćajne nezgode u kojoj je poginuo Zablaćanski, na tri godine zatvora je osuđen bivši predsednik opštine Čajetina Petar Šišović.

Iskrene reči supruge

O danima koji su prethodili nesreći svojevremeno je govorila glumčeva supruga Snežana:

"Godinu 2008. dočekali smo sa mlađim sinom i prijateljima u Gajevima na Zlatiboru. Tog 5. januara rešili smo da se vratimo u Beograd i zajedno u krugu porodice proslavimo Božić. Na Zlatiboru kiša još nije bila počela, valjda zbog visinske razlike, ali Milenko je ipak predložio da on krene automobilom, a moja prijateljica i ja, sa sinovima, autobusom. Sećam se kao danas. Rekao mi je: "Krenite, a ja ću polako... Videću, ako bude loše staću negde. Neću ništa forsirati. Imao je prijatelje u Mačkatu, u Požegi, u Čačku su nam kumovi," ispričala je ona 2009. za "Press".

Milenko Zablaćanski

Kao da je predosetio nesreću, Zablaćanski je spasio život svojoj supruzi i sinu koji se na kraju nisu našli sa njim u kolima već su išli autobusom.

Porodica

Slavni glumac je iza sebe ostavio voljenu suprugu, balerinu i kostimografkinju Snežanu Vesković. Zajedno su radili u Pozorištu na Terazijama, a tamo su se i upoznali. Zajedno imaju dva sina, Ivana i Nikolu.

