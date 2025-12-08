Slušaj vest

Za samo 20 dana prikazivanja, film "Hajduk u Beogradu" videlo je 100.000 ljudi. Miljenici publike postali su mladi glumci Todor Jovanović, Sofia Trifunović, Vera Ćetković i Andrej Kostjukov. Andrej, koji igra Himalaju, ima umetničke gene i naslednik je velikog baletskog superstara Konstantina Kostjukova i primabalerine Duške Dragičević.

Foto: Nemanja Miščević



- Škola glume mi je javila za kasting za film. Bio sam tada u Nemačkoj. Morao sam da stanem na neku pumpu i da snimim video-snimak za audiciju. Prošao sam posle u drugi krug, a zatim i dobio ulogu - kaže Andrej.

On ima tek 17 godina i ide u školu glume "Prvi koraci" u Beogradu. U filmu ima repliku u kojoj se šali da je balet dosadan:

- Nisam roditeljima rekao za tu scenu. Hteo sam da se iznenade na premijeri.

Andrej je u umetnosti od svoje pete godine.

- Roditelji su me upisali na balet sa pet godina. Nije to bilo za mene, jer tu umetnost moraš da voliš pošto veoma boli - kaže kroz osmeh Kostjukov.

Kako je bilo na snimanju filma "Hajduk u Beogradu"

1/7 Vidi galeriju Andrej Kostjukov Foto: Nemanja Miščević

Njegov plan je da naredne godine pokuša da upiše glumu.

- Želim da budem glumac - iskren je Kostjukov.

"Hajduk u Beogradu" je prva filmska ekranizacija kultnog romana Gradimira Stojkovića, koji je, otkad je objavljen 1985. godine, obeležio srećnu mladost mnogim generacijama. Priča prati dečaka Gligorija Pecikozu Hajduka, koji se iz manjeg mesta zajedno sa svojim roditeljima doseljava u Beograd, postavljajući pred sobom izazove uklapanja u novo društvo. Trudeći se da bude prihvaćen i kao dobar drug i kao odličan đak, ali i kao odgovoran sin, tako rastrzan, spoznaje da postoji sila koja sve može da promeni i uzburka... a to je ljubav. Andrej igra Himalaju, a na kraju smo ga pitali koja mu je bila najteža scena.

Foto: Filip Olćan



- Kad smo snimali doček Nove godine kod Vlade Indijaca. Ona mi je i omiljena i najteža. Kako su tada ljudi plesali, za to zaista treba energije. Morali smo da igramo i duže od planiranog vremena. Nisam tako dobar u plesu, pa nisam mogao da pomognem drugima - zaključuje mladi glumac.