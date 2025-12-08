Slušaj vest

Madlenianum sa posebnim zadovoljstvom najavljuje izuzetan praznični događaj – Božićni koncert „Armonie d’Italia“, koji će biti održan 13. decembra u prostoru Bel Étage.

Ugledni poliinstrumentalista maestro Emanuele Nico Berardi predstaviće se beogradskoj publici zajedno sa renomiranim ansamblom Il Soffio dell’Otre, donoseći jedinstvenu muzičku svečanost u duhu juga Italije.

U njihovoj interpretaciji, italijanska tradicionalna muzika prepliće se sa savremenim svetskim trendovima. Zvukovi zampogne (italijanske gajde) i ciaramelle stvaraju neobičan i prepoznatljiv kolorit, koji se skladno spaja sa toplinom violončela, dubinom fagota, bogatstvom harmonike i energijom perkusija. Tako nastaje vibrantni muzički dijalog između narodne tradicije i umetničke muzike.

Kompozicije i obrade koje ansambl izvodi nose tragove različitih kultura – od Južne Amerike do Irske – ali čuvaju neizbrisiv pečat mediteranskog nasleđa juga Italije. Rezultat je savremen, emotivan i obuzimajući zvučni jezik „world music“ estetike.

Poseban doprinos božićnoj atmosferi daje i izvanredna sopranistkinja Annunziata Loporcaro, čiji intenzivan i senzibilan izraz dodatno osvetljava i produbljuje zvučni svet ansambla.

Sastav:

Emanuele Nico Berardi – dirigent, zampogna, ciaramella, flaute, gitara, čarango

Pino Colonna – ciaramella, flaute, gitara

Giuseppe Volpe – harmonika

Francesco d’Aniello – perkusije

Arcangela Lorusso – fagot

Anila Roshi – violončelo