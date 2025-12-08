Slušaj vest

U nedelju uveče na RTS-u emitovana je deveta epizoda serije "Tvrđava", a jedan dijalog između supružnika Nade i Nikice Baše izazvao je snažne reakcije publike u Srbiji.

Serija koja potvrđuje svoj kvalitet iz epizode u epizodu

Nikolina Friganović, Jovo Maksić u seriji Tvrđava Foto: Aleksandar Letić / Promo

"Tvrđava" se sa svakom novom epizodom učvršćuje kao jedno od najuspelijih televizijskih ostvarenja domaće produkcije poslednjih godina. Ratna drama smeštena u vreme raspada Jugoslavije i pogroma srpskog stanovništva tokom operacije "Oluja" kroz intimnu priču mlade porodice prikazuje pokušaj dvoje ljudi da sačuvaju svoj brak uprkos haotičnim okolnostima.

Scena koja je pokrenula raspravu

U epizodi pod nazivom "Deseti četvrti", likovi Nade i Nikice Baše, koje tumače Nikolina Friganović i Jovo Maksić, našli su se u centru pažnje zbog emotivno snažne i politički naelektrisane scene. U tom delu epizode, Nada, koju igra Nikolina Friganović, izgovara potresne reči o Jugoslaviji i ličnoj tragediji koja pogađa porodicu:

"Nema Jugoslavije, nema ni nas je l'? Vrag ti sreću odneo! Došli su sina da ti ubiju, ti tvoji Jugosloveni, a ti za njima žališ! Je*em ti i Jugoslaviju i onog ko ju je napravio. Znaš! Hoće li mi Jugoslavija sada ovo pokrpiti, a!? Hoće li mi Jugoslavija sina vratiti?! Hoće li mi Jugoslavija mir u kuću uneti?! Hoće, kao što je i do sad."

Dok Nada izgovara ove rečenice, Nikica je posmatra potpuno sleđen.

Reakcije gledalaca: pohvale za ekipu serije

Mnogo gledalaca u Srbiji složilo se sa emocijom koju Nada iznosi u sceni, te su društvene mreže bile pune komentara podrške seriji i glumcima.

"Dijalog između Nikoline Friganović i Jove Maksića je antologijska TV scena. Ovo su naši roditelji", komentarisao je jedan korisnik.

"Neka priča ko šta hoće, 'Tvrđava' je vrhunska serija. Jedna od najboljih u poslednjih 10 godina sigurno", dodao je drugi korisnik na mreži Iks.

