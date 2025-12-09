Slušaj vest

Pored odlične priče, sjajne produkcije i glumačke ekipe, mnogim gledaocima serije „Tvrđava“ posebno je zapala za oko neobična i emotivna uvodna špica.

Iako bi neko pomislio da su fotografije prikazane na početku svake epizode montirane ili napravljene korišćenjem veštačke inteligencije, istina je potpuno drugačija. U pitanju su prave arhivske fotografije nastale tokom prošlog veka na prostorima bivše Jugoslavije.

Pogledajte u galeriji fotografije sa špice:

Serija Tvrđava - fotografije iz uvodne špice Foto: Printscreen/RTS

Među fotografijama koje bude nostalgiju i vraćaju publiku više od tri decenije u prošlost, nalaze se i one koje pripadaju timu koji je radio na seriji — kreatoru Mirku Stojkoviću, scenaristi Goranu Starčeviću, kompozitoru Petru Bilbiji, ali i mnogim drugima.

Kako je za Informer otkrio izvor blizak produkciji serije:

„Sve fotografije su autentične i nema nikakve fotomontaže. To su fotografije iz privatne arhive mnogih ljudi koji su radili na seriji i učestvovali u njenoj realizaciji. Dobili smo dozvolu da ih objavimo i koristimo za potrebe špice serije ‘Tvrđava’. Veoma su emotivne i savršeno se uklapaju u celu priču.“

Ove nedelje gledaoci će imati priliku da pogledaju poslednje dve epizode, 11. i 12., na Prvom programu RTS-a.

