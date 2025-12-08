Slušaj vest

Izdavačka kuća "Laguna" saopštila je da će tradicionalna manifestacija "Noć knjige" biti održana 12, 13. i 14. decembra u svim Delfi knjižarama, klubovima čitalaca širom Srbije i regiona, kao i na sajtovima laguna.rs, delfi.rs i dicearena.rs.

Najveće izdanje događaja do sada

Portparolka Lagune, Tanja Vučković, istakla je na konferenciji za medije da ovogodišnja manifestacija predstavlja 33. izdanje "Noći knjige" i da će biti najobimnija do sada. Događaj koji promoviše kulturu čitanja biće organizovan na 68 prodajnih mesta u 37 gradova, uz brojne pogodnosti i nove naslove.

Preporuke i književni hitovi

Vučković je skrenula pažnju na nove knjige koje će biti posebno tražene tokom manifestacije. Među njima je roman Vanje Bulića "Madonin soko". U ponudi će se naći i svetski bestseler "Poslednja ljubavna pesma" Lusinde Rajli, kao i "Tajna božićne biblioteke" Dženi Kolgan za ljubitelje avanturističnih priča, koja je ove godine posetila beogradski Sajam knjiga.

Istaknuti naslovi iz uređivačkog izbora

Urednica u Laguni, Ivana Misirlić, izdvojila je i triler Harlana Kobena "Nećeš me prevariti", zatim novu knjigu Zorana Penevskog "Prikaži, ne prepričavaj". Prema njenim rečima, Penevski se bavi tehnikom pisanja i čitanja, dok je izdanje "ilustrovano na zanimljiv način", prikazujući dvoje knjiških moljaca kako "degustiraju" knjigu.

Rekordan broj izdavača

Vanja Bulić o knjizi Madonin soko povodom Noći knjige

Menadžerka razvoja i promocije u Delfi knjižarama, Milica Duždević, izjavila je da ove godine učestvuje najviše izdavačkih kuća do sada - "157, uz sjajne popuste", te da "Noć knjige" time postaje "najveća književna manifestacija posle (Beogradskog) sajma knjige".

Susreti čitalaca i autora

Laguna je najavila da će tokom manifestacije u deset gradova biti organizovana druženja sa piscima, među kojima su: Vladan Matijević, Zoran Milekić, Milan Ružić, Jelena Bačić Alimpić, Pero Zubac, Uroš Petrović, Vida Crnčević Basara, Aleksandar Tešić, Zoran Petrović i drugi.

Vanja Bulić o novom romanu "Madonin soko"

Govoreći o svom romanu, Vanja Bulić je rekao da "živimo u trileru u kome ne vidimo kraj", te da se, pišući, igra motivima iz svakodnevice, istorije i religije. U knjizi "Madonin soko" glavni junak, Novak Ivanović, razotkriva vezu između manastira Sokolica i skladištenja nuklearnog otpada, a usput otkriva i tragove koji povezuju savetnika američke ambasade na Kosovu i Metohiji sa ubistvom.

Vanja Bulić o knjizi Madonin soko povodom Noći knjige

"Suludo je na prvi pogled. Imate ljude kojima je svejedno šta rade, važno im je da dođu do para. U romanu imamo ekipu koja radi na pokušaju otuđenja jednih od većih relikvija u hrišćanstvu - skulptura Bogorodice sokolička. Ona je takođe, jedna od najznačajnih kulturnih dobara iz doba Vizantije. Divili su se njenoj lepoti. Rastko Petrović je čak 1998. godine kleknuo je pred nju i zaplakao i nazvao je "sveta seljanka", kazao je Bulić i istakao da su mu takve situacije bile inspiracija za priču.

Takođe je dodao da sam početak romana počinje ubistvom, odnosno beživotnim telom koje je pronađeno na mestu potopljene Valjevske gračanice.

"Imamo veoma bogato kulturno istorijsko nasleđe, pogotovo religijsko, da nema potreba da čovek nešto izmišlja. Problem je pronaći ovo drugo - sklad i vezu između ta dva".

Bulić je istakao i da njegovi romani izlaze na otprilike godinu i po, pa zato moraju da reaguju na vreme u kojem nastaju. Zbog toga je u Ivanovićeve doživljaje vratio redakciju časopisa Duga, u kojoj je nekada radio. On je naglasio da je reč o omažu istraživačkom novinarstvu "kakvog više nema".

