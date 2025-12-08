Slušaj vest

Kada je društvo mlađih činovnika mesnog nadleštva izvelo predstave "Boj na Kosovu" i "Vladislav, kralj bugarski" 1850. godine, Srbske novine objavile su tekst "Evo teatra i u Loznici našoj", ne sanjajući da je počela priča koja traje već sedamnaest i po decenija. Grupa amatera koju je okupio loznički prota Ignjat Vasić upalila je plamen amaterizma u lozničkom kraju, iz kog je kasnije nastalo Kulturno-umetničko društvo "Karadžić", danas jedno od najstarijih u Srbiji i na Balkanu.

Veliki jubilej "Karadžić" je obeležio svečanom akademijom u Vukovom domu kulture, na kojoj je kolažnim programom predstavio sve sekcije i podsetio na svoju bogatu istoriju. Predsednik "Karadžića" Aleksandar Cvetinović rekao je pozdravljajući goste da ovo nije samo obeležavanje datuma, već je svedočanstvo trajanja, istrajnosti, neprekidnog posvećenog rada generacija koje su stajale iza imena društva, "dokaz da ideje koje počivaju na znanju, kulturi, javnom dobru, imaju moć da prevaziđu vreme".

1/9 Vidi galeriju Kulturno-umet ničko društvo Karadžić Foto: T.Ilić

- Kada je "Karadžić" osnovan, glavni poziv bio mu je da čuva jezik, kulturu i tradiciju. Danas su pred nama drugačiji izazovi, ali ista misija, da budemo čuvari tradicije. Tokom svih decenija društvo je čuvalo pesmu, igru i običaje koji su predstavljali dušu Loznice, Podrinja i Srbije. Zahvaljujući generacijama vrednih članova, uspeli smo da ostanemo čuvari identiteta i most između prošlosti i budućnosti. Hvala svima koju su doprineli da "Karadžić" ostane simbol tradicije i kulturne snage Loznice - kazao je on i dodao da "Karadžić" ima pozorište, likovnu grupu N 8, književni klub, folklorni ansambl od pripremne grupe preko prvog ansambla i sekcije veterana, narodni orkestar, ukupno oko 500 aktivnih članova.

U ime grada jubilej je čestitao pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović, koji je istakao da je malo gradova kod nas, ali u okruženju koji se mogu pohvaliti društvom koje toliko traje.

- Kroz "Karadžić" je prošlo na hiljade Lozničana koji su dali veliki doprinos u očuvanju i negovanju naše kulture i tradicije. "Karadžić" ima, pre svega, u amaterskom kulturnom stvaralaštvu nemerljiv doprinos i ulogu, naročito okupljanjem mladih naraštaja. Loznica se uz Centar za kulturu, Biblioteku Vukovog zavičaja, KUD "Karadžić" vidi kao kulturni brend našeg grada, kao promoter kulture i uopšte Loznice širom naše zemlje, ali i van njenih granica. Svake godine sufinansiramo funkcionisanje "Karadžića" i to ćemo nastaviti, a samo ove za to je izdvojeno blizu 2,5 miliona dinara - rekao je gradonačelnik.

Bonus video: