Publika se vratila u bioskope, za šta su zaslužni novi domaći filmovi "Hajduk u Beogradu" i "Povratak Žikine dinastije". Prvi je videlo blizu 130.000 ljudi, a drugi već 50.000. Za poslednji mesec u godini distributeri su pripremili pravi spektakl u bioskopskim salama, jer su tu i "Zlica 2" i "Avatar 3", za koje se traži karta više.

"Hajduk u Beogradu": Tinejdžeri zvezde filma

Film "Hajduk u Beogradu" Milana Todorovića već uveliko je bioskopski hit. Konačno smo dobili još jedan divan i topao film za tinejdžere, ali i njihove roditelje, bake i deke. Neki kritičari ga porede s "Lajanjem na zvezde", a drugi tvrde da je bolji od "Vlaka u snijegu". Na sceni imamo novu generaciju mladih glumaca, predvođenu Todorom Jovanovićem i Sofiom Trifunović, koji u filmu igraju Hajduka i Vesnu. Srca publike osvojili su i Martin Zoričić kao Vlada Indijanac, Vera Ćetković kao Roberta, Andrej Kostjukov kao Himalaja...

"Hajduk u Beogradu" je prva filmska ekranizacija kultnog romana Gradimira Stojkovića, koji je, otkad je objavljen 1985. godine, obeležio srećnu mladost mnogih generacija. Priča prati dečaka Gligorija Pecikozu Hajduka, koji se iz manjeg mesta zajedno s roditeljima doseljava u Beograd, savladavajući izazove uklapanja u novo društvo. Trudeći se da bude prihvaćen i kao dobar drug i kao odličan đak, ali i kao odgovoran sin, tako rastrzan, spoznaje da postoji sila koja sve može da promeni i uzburka, a to je ljubav.



"Zlica 2": Neispričane priče o vešticama iz Oza



Prošlogodišnja filmska senzacija, najuspešnija brodvejska filmska adaptacija svih vremena, sada dostiže svoj epski, uzbudljiv i emotivan završetak u filmu "Zlica 2". Nagrađivani reditelj Džon M. Ču režira i nastavak, u kom ponovo glume Sintija Erivo i Arijana Grande. Ovo je poslednje poglavlje neispričane priče o vešticama iz Oza i početku udaljavanja Elfabe i Glinde, koje moraju da žive s posledicama svojih izbora. Elfaba (Erivo), sada demonizovana kao Zla Veštica Zapada, živi u izgnanstvu, skrivena u šumi, dok nastavlja borbu za slobodu ućutkanih životinja iz Oza i očajnički pokušava da razotkrije istinu koju zna o Čarobnjaku (Džef Goldblum).

Za to vreme Glinda je postala simbol dobrote celog Oza, živeći u palati u Smaragdnom Gradu i uživajući u blagodetima slave i popularnosti. Po uputstvu Madam Moribl (Mišel Jeo), Glinda dobija zadatak da služi kao blistava uteha Ozu, uveravajući mase da je sve savršeno pod vlašću Čarobnjaka. Dok Glindina slava raste i dok se sprema da se uda za princa Fijera (Džonatan Bejli), proganja je razdvajanje od Elfabe, pa pokušava da posreduje u pomirenju između nje i Čarobnjaka...

"Avatar: Vatra i pepeo": Treći deo franšize

Džejms Kameron u trećem filmu izuzetno uspešne franšize "Avatar" vraća publiku na čuvenu planetu Pandoru, gde nas u novoj impresivnoj avanturi ponovo čekaju marinac Džejk Sali i ratnica Nejtiri. Pored Sema Vortingtona i Zoi Saldane, u filmu igraju i Sigorni Viver, Kejt Vinslet i drugi. Priča je smeštena u dobro poznato okruženje bujnog sveta planete Pandore, a novi scenario predstavlja i dva nova Na'vi plemena, lebdeće Trgovce Vetrom, koji putuju nebom na spravama koje podsećaju na balone vazduhoplove, i njihove zaklete rivale Vatrene ljude, koji jašu na letećim zverima. Dok su dva klana u sukobu, a mržnji se ne nazire kraj, Džejk, koji vodi miran porodični život, kaže svojoj voljenoj partnerki da stvari počinju da se menjaju...

U bioskopima od 18. decembra.

"Hamnet": Visoke ocene na sajtu Rotten Tomatoes

Pol Meskal u ulozi Vilijama Šekspira i rediteljka nagrađena Oskarom Kloi Džao donose dirljivu priču o tragediji koja je oblikovala jedno od najvećih dela svetske književnosti. Filmska adaptacija svetski hvaljenog i nagrađivanog romana "Hamnet" Megi O'Farel zadire u područje istorijske fikcije i donosi novu interpretaciju lične tragedije Vilijama Šekspira, gubitka jedanaestogodišnjeg sina Hamneta.

Kroz perspektivu Šekspirove supruge Ane (Džesi Pakli), poznatije kao Agnes, roman i film istražuju posledice porodične tragedije na njihove dve preostale kćeri, od kojih je jedna bila Hamnetova bliznakinja, na brak, kao i na samu umetnost...

Film je odlično primljen kako od strane publike, tako i od kritičara. Na Filmskom festivalu u Londonu ovaj film je osvojio nagradu publike, kao i značajne nagrade na festivalima u Torontu, Valjadolidu, Palm Springsu, San Dijegu i mnogim drugim. Na veb-sajtu agregatora recenzija Rotten Tomatoes 88 odsto svih recenzija "Hamneta" je veoma pozitivno.

"Povratak Žikine dinastije" Novi Žika i Milan

Skoro četiri decenije kasnije, Nikola Kojo se vraća liku Miše Pavlovića u nastavku kultne domaće humorističke franšize "Žikina dinastija", koju režira Milan Konjević, a scenario je napisala Milena Marković, ćerka scenariste Jovana Markovića, koji je autor scenarija za gotovo sve prethodne filmove iz serijala. Ovaj porodični film, na prvom mestu pun zdravog i prepoznatljivog humora, podjednako je i emotivan, ali i prepun prepoznatljivog šarma koji je ovu filmsku priču učinio besmrtnom. "Povratak Žikine dinastije" prikazuje novo poglavlje u životu omiljenih junaka. Radnja filma prati Mišu Pavlovića (Nikola Kojo), koji se posle dužeg vremena ponovo susreće sa sinovima, koji žive u Moskvi. Njihov dolazak pokreće lavinu komičnih, ali i dirljivih situacija, koje unose haos, emocije i mnogo smeha u porodični dom.

Glumačku podelu čine: Nikola Kojo, Danijela Dimitrovska, Nikola Brun, Gavrilo Ivanković, Srđan Timarov, Mladen Sovilj, Jovo Maksić, Vesna Čipčić, Vladimir Petrović, Gala Videnović, Slobodan Boda Ninković, Ljiljana Stjepanović, Milena Predić, Tamara Radovanović, Katarina Veljović, Mina Nenadović i mnogi drugi.