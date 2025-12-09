da li je se sećate?

Jovana Milovanović kao Šargarepica u filmu Pad u raj

Skoro dvadeset godina publika domaćeg filma sa posebnom emocijom spominje crvenokosu devojčicu zvanu Šargarepica, koja je u ostvarenju Pad u raj osvojila srca gledalaca. Za to vreme, glumica Jovana Milovanović, koja je tumačila ovaj lik, izgradila je zavidnu karijeru i nastavila da sledi svoje ambicije.

Devojčica nežnog pogleda – uloga koja se pamti

Jovanu smo prvi put videli kao krhku, harizmatičnu devojčicu u snažnim scenama koje je delila sa Brankom Katić. Njena replika: "Ne treba nas niko da bombarduje, možemo sve sami" postala je jedna od najprepoznatljivijih iz filma i i dalje kruži društvenim mrežama.

Komentari poput: "Ko je ona?", "Gde je sada?" i "Zašto nije nastavila da glumi?" često se pojavljuju ispod snimaka iz filma.

Uverljive emocije koje su zavarale publiku

Hemija između Branke Katić i male glumice bila je toliko snažna da su mnogi verovali da je reč o pravoj majci i ćerki. Tome su doprineli ratna atmosfera filma, intiman način snimanja i činjenica da je Jovana pokazala neverovatnu prirodnost pred kamerom.

Ipak, istina je mnogo jednostavnija - Branka Katić u to vreme nije imala ćerku.

"Šargarepica" danas – odrasla glumica i model

Devojčica koju je publika zapamtila danas ima oko 30 godina. Jovana Milanović nastavila je da se bavi glumom, ali i modelingom, i uspešno gradi svoju karijeru. Gledali smo je u seriji "Moja generacija", gde je tumačila lik energične, odlučne devojke. U "Sinđelićima" je igrala razmaženu Suzanu, a u "Vojnoj akademiji" se našla u ulozi kadeta pilota.

"Ja sam dosta temperamentna, eksplozivna i uvek spremna za akciju", iskreno je rekla Milanovićeva.

Nastavak karijere i nova zapažena uloga

Jovana se pojavila i u seriji "Jugoslovenka", gde je tumačila lik Kosane, a njena transformacija i zrelost pred kamerom nisu prošle nezapaženo. Od devojčice iz filma do današnje mlade glumice i lepotice, Jovana je prošla dug put - i dokazala da njen talenat nije bio slučajnost.

