Na Kolarcu u Beogradu u sredu u 19 časova biće predstavljena knjiga "Žene Golog otoka" Ljubinke Škodrić koji je objavila "Vukotić medija". Delo prenosi glasove preko hiljadu žena, zatočenih, prognanih, osramoćenih, koje su od 1948. do 1956. godine trpele represiju zbog stvarnih ili navodnih simpatija prema Informbirou . Pored onih koje su izdržavale kazne u zatvorima i logorima, obuhvaćene su i sudbine žena koje su stradale zbog izbora svojih najbližih. Kroz ispovesti, arhivsku građu i analizu posledica koje su trajale decenijama, knjiga pruža dubok i potresan uvid u ženska iskustva jednog od najmračnijih perioda jugoslovenske istorije.

Ovo je knjiga o tišini, o ženama koje su ćutale godinama, čija je krivica bila ljubav prema sinu, bratu, suprugu. O majkama, sestrama, drugaricama koje su bacane u tamnice, lomljene u logorima i izbrisane iz sećanja samo zato što su volele ili verovale. Prvi put su na jednom mestu objavljena sva njihova imena, njihove priče, njihova snaga. Ovde nije reč o politici, već o bolu, sramu, ćutanju i istini koja je dugo čekala da bude izrečena.