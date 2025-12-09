Slušaj vest

Palermo se priprema da ugosti velikane filma na ovogodišnjem I-fest, koji je počeo sinoć i traje do 15. decembra na različitim lokacijama u gradu. Reč je o smotri posvećenoj međunarodnoj kinematografiji, s pretpremijerama, takmičarskim programima i gostima, u okviru izdanja koje donosi četrdesetak filmova - kratkih i dugometražnih, masterklas časove, edukativne aktivnosti i susrete s međunarodnim ličnostima. Najveća zvezda ovogodišnjeg festivala biće naš glumac Lazar Ristovski, kome će biti uručena nagrada za životno delo. Publika će moći da pogleda njegove filmove "Belo odelo" i "Dnevnik mašinovođe".

- Ovo priznanje je za moj celokupan umetnički rad u oblasti kinematografije. Italijani mnogo vole film "Podzemlje" Emira Kusturice, pa tako stoji i u najavama za ovaj festival i za moju nagradu. Biće prikazana dva moja filma u moju čast - "Belo odelo", s kojim sam učestvovao na festivalu u Kanu, i "Dnevnik mašinovođe" Miloša Radovića. Veliko priznanje i veliko zadovoljstvo u zemlji filma i umetnosti uopšte. Volim Italiju i Italija voli mene. Ovde sam snimio nekoliko baš lepih filmova - rekao je za Kurir Ristovski, koga smo zatekli na snimanju novog filma.

Lazar Ristovski rođen je 26. oktobra 1952. u Ravnom Selu, u Vojvodini. Završio je Učiteljsku školu u Somboru, a zatim i Fakultet dramskih umetnosti, odsek gluma, u Beogradu. Na početku karijere se dugo bavio pozorištem, gde je maestralno igrao klasični repertoar - Šekspira, Molijera. Poznate su njegove kreacije Hamleta u Dubrovniku, u režiji oskarovca Jiržija Mencla, Don Žuana, Amadeusa. Svoje uloge pronalazi i u tekstovima domaćih pisaca: Dušana Kovačevića, Ace Popovića, Stevana Koprivice, Siniše Kovačevića, Radoslava Pavlovića. Odigrao je više od 4.000 predstava, a snimio više od 80 filmova, TV serija, kao i TV drama, većinom glavne uloge. Igrao je i u holivudskim ostvarenjima poput: "Novemberski čovek" i "Kazino rojal". U ulozi reditelja ostvario se u dva igrana filma - "Belo odelo" i "Beli lavovi". "Belo odelo", njegov kompletno autorski projekat, imalo je svetsku premijeru na festivalu u Kanu 1999. godine i bilo jugoslovenski kandidat za Oskara. Jednu od najznačajnijih filmskih uloga u karijeri ostvario je u rediteljskom prvencu svog sina Petra Ristovskog, filmu "Kralj Petar I". Počasni je građanin Zemuna. Napisao je dva romana i dve knjige kratkih priča. Lazar je član EFA, a zajedno sa svojim sinovima Petrom i Jovanom vlasnik producentske kuće Zillion film.

Na festivalu u Palermu biće gost i reditelj Aleksandar Hadži Đurović i biće prikazan njegov film "Sveta Petka: Krst u pustinji", a održaće i masterklas. Time se završava festivalski život njegovog ostvarenja sa 68 festivala i 33 nagrade.