Tokom predstojećeg vikenda gledaoci Radio televizije Srbije će imati prilike da gledaju desetu i jedanaestu epizodu serije "Tvrđava". Za one koji nemaju strpljenja da dočekaju emitovanje, otkrivamo segment radnje tek toliko da vam zagolicamo maštu.

Fotografije iz uvodne špice serije "Tvrđava":

Deseta epizoda: „Raspad“ (subota, 13. decembar, RTS 1, 20 č.)

Darja se porodila. U prodavnicama nema dovoljno robe neophodne za adekvatnu brigu o bebi. S radija dopiru turobne vesti o tome da hrvatska vojska steže obruč oko Knina.

Luka se priključuje srpskoj vojsci koja odlazi na borbeni položaj. Stanovnici Knina se ubrzano pakuju s namerom da napuste grad...Reditelj serije je Saša Hajduković, a kao scenaristi potpisani su Mirko Stojković i Goran Starčević. Glavne uloge igraju Ognjen Mićović, Darija Vučko, Ljubomir Bandović, Nikola Pejaković, Jovo Maksić, Nikolina Friganović, Slaviša

Čurović. Pored njih, uloge tumače i Miki Manojlović, Nebojša Dugalić, Miodrag Radonjić, Jovan Jovanović, Jana Bjelica, Marko Todorović i mnogi drugi.

Foto: Printscreen/RTS

Jedanaesta epizoda: „Početak“ (nedelja, 14. decembar, RTS 1, 20 č.)

Kolona Srba izbeglih iz Knina, na Petrovačkoj cesti bombardovana je od strane hrvatske avijacije. Prilikom tog bombardovanja, Luka je izgubio svest. Kada je došao sebi, video je da na cesti nema više nikoga, ni njegove supruge Darje sa bebom, ni najbližih prijatelja. Sazna da se kolona uputila ka Banja Luci, pa i on krene u tom pravcu...

Reditelj serije je Saša Hajduković, a kao scenaristi potpisani su Mirko Stojković i Goran Starčević. Glavne uloge igraju Ognjen Mićović, Darija Vučko,Ljubomir Bandović, Nikola Pejaković, Jovo Maksić, Nikolina Friganović, Slaviša Čurović. Pored njih, uloge tumače i Miki Manojlović, Nebojša Dugalić, Miodrag Radonjić, Jovan Jovanović, Jana Bjelica, Marko Todorović i mnogi drugi.