Dokumentarni film „Brate“, posvećen proslavljenom košarkašu i treneru Dejanu Milojeviću, osvojio je prestižnu nagradu Srce festivala na Festivalu srpskog filma u Čikagu. Publici su se, nakon projekcije za koju tražilo karta viška, osim filmske ekipe poklonili i specijalni gosti, trener Golden Stejt Voriorsa Stiv Ker, članovi stručnog štaba ove NBA franšize i Milojevićev sin Nikola.

Film Brate Foto: Promo

Neposredno nakon pobede nad Čikago Bulsima, deo igrača i trenera Golden Stejta uputio se pravo iz košarkaške hale u AMC bioskop na specijalnu projekciju filma „Brate“. Emocije nisu izostale, aplauzi i suze pratili su najdirljivije delove, što potvrđuje i reakcija Stiva Kera, koji se zajedno sa timom poklonio publici.

„Za nas je Dejan bio prijatelj. Nisam ni znao koliko je bio popularan u Srbiji, jer se nikada nije ponašao kao zvezda. Voleli smo ga i nedostaje nam. Uzbuđeni smo što je njegov sin Nikola sada deo našeg stručnog štaba“, istakao je Ker.

Uz Kera, publici su se obratili i njegov pomoćnik Kris DeMarko, kao i Nikola Milojević, koji je emotivno govorio o svom ocu:

„Prvi put sam odgledao film u celini. Naučio sam neke stvari o svom ocu koje ni sam nisam znao. Inače, u Golden Stejtu, svi me zovu ’Brate’, niko me ne zove Nikola.“

Foto: Promo

Milojević je dodao da članovima Voriorsa film posebno znači jer im je približio devedesete i košarkaški svet u kojem je Dejan odrastao i stvarao, što ga je kasnije oblikovalo.

Govoreći o značaju srpskih igrača i trenera, Ker je dodao: „Znali smo da su Srbi dobri u košarci, videli smo to po igračima koji dolaze u NBA. Dejan je doneo mnogo toga i nama i ligi.“

Ker je posebno naglasio ono što je, prema njegovim rečima, bila suština Dejanove filozofije:

„Košarka je produžetak života. Svi naši usponi i padovi na terenu isti su kao u svakodnevici. Zato je Dejanov legat priča o prijateljstvu, radosti i bratstvu, o onom 'Brate' kojim je obraćao životu.“

Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Među publikom bio je i centar Čikago Bulsa Nikola Vučević, koji nije krio emocije:

„Film je veoma emotivan. Sada mi je jasno zašto su Voriorsi, iako umorni posle utakmice, došli da odaju počast Dejanu Milojeviću. To pokazuje koliko su ga cenili i koliko im je značio. Mi sa Balkana ostavili smo veliki trag u košarci, a Dejan je bio i veliki igrač i veliki čovek. To je najvažnije.“

1/16 Vidi galeriju Dejan Milojević Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

„Brate“ donosi duboko lični i emotivni portret Dejana Milojevića, legende srpske košarke koja nas je prerano napustila u 47. godini. Kroz spektakularne mečeve, trenutke iz svlačionice i sećanja ljudi koji su ga najbolje poznavali, otkriva se kako je oblikovao generacije igrača i uticao čak i na najveće NBA zvezde.

O tome svedoče Nikola Jokić, Duško Vujošević, Svetislav Pešić, Stiv Ker, Stef Kari i mnogi drugi.

Nakon trijumfa u Čikagu, „Brate“ će biti prikazan i na Festivalu sportskog filma i televizije u Milanu, u okviru specijalnog programa posvećenog predstojećim 25. Zimskim olimpijskim igrama u Kortini.



Dvanaesti Srpski filmski festival u Čikagu svečano je zatvoren nakon tri dana ispunjena filmskom umetnošću, emocijama, sećanjima i susretima koji će se dugo pamtiti. Pod sloganom „Vekovi na platnu, sa verom kroz vreme“, ovogodišnji festival spojio je savremeno stvaralaštvo i duboko ukorenjenu tradiciju, dajući publici priliku da kroz film pređe put od istorijskih epoha do savremenih drama i duhovnih tema.

Tokom festivalskog vikenda prikazani su filmovi koji preispituju naše poreklo, slave identitet i osvetljavaju snagu vere, uz snažnu umetničku hrabrost autora i glumaca iz Srbije i dijaspore. Od duhovnih dokumentaraca i istorijskih priča, do savremenih igranih filmova i kratkih formi – program je i ove godine bio raznovrstan poput samog života.

Festival je svečano otvoren 5. decembra projekcijama filmova „Ljudi Hristovi – naše vreme“ i „Sedef magla“.

Foto: Promo

Ovogodišnji festival imao je čast da ugosti izuzetne umetnike: Nebojša Dugalić, je izveo monodramu „Reči o svečoveku“, Danica Maksimović, je bila predsednica žirija, a Natalija Nogulich, holivudska glumica član stručnog žirija, Miona Marković, Miloš Ratković i mnogi drugi čije je prisustvo, razgovori sa publikom i učešće u programu dalo festivalu posebnu toplinu, profesionalnu širinu i umetničku punoću.