Slušaj vest

Džez festival s najdužom tradicijom u Srbiji, 41. Valjevski džez festival biće održan od 12. do 14. decembra. Tradicionalno, mesto okupljanja renomiranih svetskih i domaćih džez umetnika biće Centar za kulturu. Prvog dana (12. decembar), publika će uživati u Večeri valjevskog džeza, kad će uz besplatan ulaz nastupiti Srđan Lazić, Mehanički balet, Pilot blues band i Musical doctors.



Oficijalni program 13. decembra biće otvoren koncertom Jelena Jovović Jazz function, slede Eyot i Leb i sol. Poslednje veče pred publikom će se pojaviti Kinga Gvik, jedna od najboljih basistkinja Evrope, i Erik Trufa, umetnik na trubi planetarne popularnosti.

Foto: Nemanja Nikolić



Umetnički direktor Valjevo džez festivala Milan Đurđević istakao je zadovoljstvo zbog nove visoko podignute letvice u izboru izvođača.

- Uspeli smo da još jednom napravimo iskorak pomirivši džez tradiciju i moderan pristup, uz spoj mladosti i iskustva na sceni. Valjevo džez festival ostaje svetionik relevantne kulturne ponude intrigantne čitavom regionu, a publici željnoj kvalitetnog umetničkog sadržaja predstavlja neophodno utočište u vrtlogu sumorne svakodnevice - dodaje Đurđević.