Nominacije za prestižne filmske i televizijske nagrade Zlatni globus objavljene su u Los Anđelesu, gde će priznanja biti i uručena 11. januara 2026. godine.

Marlon Vajans Foto: Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glumci Marlon Vajans i Skaj Pi Maršal su na događaju u holivudskom hotelu "Beverli Hilton" saopštili imena pretendenata na pobedu. Crna komedija - politički akcioni triler koji je producirao, napisao i režirao Pol Tomas Anderson "Jedna bitka za drugom" s Leonardom Dikapriom u glavnoj ulozi, na vrhu je spiska kandidata za prestižne holivudske filmske nagrade sa devet nominacija, norveška porodična drama "Sentimentalna vrednost " ima ih osam, a sledi horor "Grešnici" sa sedam, prenosi Beta. Najveći favoriti su "Frankenštajn" i "Hamnet" jer se bore u kategoriji za najbolji film. U toj kategoriji u velikom finalu su i "It Was Just an Accident", "Tajni agent", "Sentimentalna vrednost" i "Sinners".

Leonardo Dikaprio Foto: Dominik Bindl / Getty images / Profimedia



"Jedna bitka za drugom" takmiči se u kategoriji Zlatnih globusa Komedije i mjuzikli. Nominaciju za Zlatni globus dobili su između ostalih Leonardo Dikaprio, Tejana Tejlor, Šon Pen i Čejs Infiniti, kao i Anderson za scenario i režiju.

Iz Netfliksa su zastupljeni "Džej Keli" Noe Baumbaha, koji je dobio nominacije za glumce Džordža Klunija i Adama Sendlera, "Frankenštajn" Giljerma del Tora sa pet nominacija i striming hit "KPop Demon Hunters", sa tri nominacije. Animirani film "KPop Demon Hunters", za koji se može reći da je najgledaniji film godine, ima nominacije za dostignuće u boks ofisu, što je neuobičajeno za Netfliks, koji svojim filmovima obično daje vrlo ograničeno vreme u bioskopima.

Film Zlica Foto: Promo

Film "Zlica: Drugi deo" dobio je pet nominacija, uključujući za pesme i glumu za Sintiju Erivo i Arijanu Grande, ali je zaobiđen za nagradu za koju se smatralo da je u konkurenciji - za najbolju komediju ili mjuzikl.

Za najbolju dramsku seriju su nominovani "The Diplomat", "The Pitt", "Pluribus", "Severance", "Slow Horses" i "Beli lotos".