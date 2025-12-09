Slušaj vest

Serija "Tvrđava" koja se vikendom prikazuje na RTS 1 ulazi u svoju finalnu fazu, te će poslednje epizode biti prikazane 13. i 14. decembra, a već je izazvala snažne emocije kod publike zbog ratne tematike kojom se bavi.

Gledaoci su posebno emotivno doživeli treću epizodu u kojoj glavni likovi Hrvatica Darija i Srbin Luka pripremaju za brak. U Kninu i okolini je bilo veoma napeto i već je krenulo sa oružanim sukobima.

U Kninu, 1992. godine, stacionirani su „plavi šlemovi”, koji održavaju liniju sukoba između srpskih i hrvatskih vojnih snaga. U takvoj atmosferi traju pripreme za svadbu Luke i Darije. Dok traje svadba hrvatske vojne snage bombarduju objekte na srpskoj strani linije odbrane.

Ovi kadrovi nikoga nisu ostavili ravnodušni kao ni celokupna priča o ljubavi u vreme rata.

Smeštena u turbulentne devedesete godine, "Tvrđava" prati život mladog para, njihovih rođaka i prijatelja u trenucima kada se Jugoslavija raspada, a svakodnevica postaje borba za očuvanje ljudskosti. Kroz njihove sudbine serija progovara o univerzalnim temama, moralnim dilemama, sukobima i pomirenjima, ali pre svega o ljubavi koja spaja i onda kada sve drugo preti da se raspadne.

Kadrovi serije Tvrđava:

U glumačkoj postavi su: Ognjen Mićović, Darija Vučko, Jovo Maksić, Nikolina Friganović, Nikola Pejaković, Ljubomir Bandović, Slaviša Čurović, Slađana Zrnić, Predrag Miki Manojlović, Nebojša Dugalić, Miodrag Radonjić, Ivana Zečević, Marko Todorović i mnogi drugi.

Kreator serije je Mirko Stojković, dok režiju potpisuje Saša Hajduković. "Tvrđava" je nastala u produkciji Radio-televizije Srbije i producentske kuće "Režim".

Kako objašnjava reditelj serije Saša Hajduković, Darija i Ognjen glume mladi par koji pratimo u njihovom odrastanju i pokušaju da osnuju svoju porodicu, dok se njihove porodične zajednice, ali i jedna velika zajednica kao što je država, raspadaju "u velikom stilu".

Pošto njih dvoje nisu bili ni rođeni kad su se ovi dramatični događaji odigravali na našim prostorima, ali s obzirom na to da je u pitanju jako važan istorijski period koji se reflektuje i na naš današnji život, i Darija i Ognjen priznaju da im nije bilo teško da se užive u taj period.