Trinaesto izdanje Međunarodnog festivala fotografije "Vizualizator" donosi beogradskoj publici izložbu "Svet ili ništa" (Le Monde ou Rien) italijanskih fotografa Anđela Leonarda, jednog od najzanimljivijih mladih umetnika današnjice i finalistu "Felix Schoeller Photo Award" za najbolje delo mladog autora.

Otvaranje izložbe biće održano u petak, 12. decembra u 19 časova u Galeriji Narodne banke Srbije (Nemanjina 17). Na marginama najbogatijeg grada u Italiji, odrastaju "Italijani sutrašnjice" - deca migranata, generacije oblikovane nemirima, mladi različitih porekla, jezika i iskustava.

Anđelo Leonardo predstavlja vizuelnu studiju Milana koji postoji daleko od glamura centra grada, u njegovim spoljnim prstenovima, na marginama gde se odvija stvarni, svakodnevni život. Leonardove fotografije vode posetioce kroz kvartove poput Cinisella Balsamo, San Siro, Barona, Corvetto, La Trecca ili Bovisasca, mesta koja ne postoje u turističkim vodičima, ali čine srce današnjeg multikulturnog Milana - sirove, direktne i bez ulepšavanja.

Leonardo je četiri godine provodio vreme sa ovim mladima, prateći ih kroz ulice, parkove, igrališta, blokove socijalnog stanovanja. Kroz dokumentarne, ali izrazito empatične crno-bele fotografije, Leonardo otvara pitanja o identitetu, pripadanju, nevidljivosti i svakodnevnom preživljavanju u savremenom evropskom megagradu.

Uz fotografije, izložba uključuje i radove dečaka Diega, koji sa samo devet godina stvara apstraktne, emocijama nabijene crteže od kartona i otpadnog materijala. Njegov vizuelni jezik postaje kontrapunkt Leonardovom, most između unutrašnjeg sveta deteta i spoljne realnosti periferije.

"Svet ili ništa" spaja dve perspektive - fotografa i deteta, gradeći snažan narativ o odrastanju, nevidljivosti, ritualima, snovima i borbi koja oblikuje buduće stanovnike evropskih metropola. Izložba se realizuje uz podršku Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu.

O autoru

Anđelo Leonardo (1994) je italijanski fotograf iz Ređo Kalabrije, danas aktivan u Milanu. Njegov rad, baziran na dugoročnom dokumentarnom istraživanju, fokusiran je na teme identiteta, marginalizacije i savremenog urbanog života.

Dobitnik je više međunarodnih priznanja i stipendija, uključujući Magnum Photos X Armani edukativnog programa. Bio je asistent fotografa u Cesura kolektivu i sarađivao sa autorima kao što su Luca Santese, Fausto Podavini i drugi. Njegov projekat Le Monde ou Rien bio je u užem izboru za Gomma Grant i ISPA Award, a radovi su objavljeni u medijima poput Internazionale, I-D, Icon Magazine, VD News, Perimetro. Izlagao je u Italiji, Francuskoj, Švajcarskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

