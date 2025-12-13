Slušaj vest

Veštačka inteligencija oživela je nešto što je srpska publika oduvek želela da vidi, a to je, kako bi izgledalo da su se naši najveći glumci iz mlađih dana sreli sa sobom u starosti.

Rezultat je prizor koji je istovremeno šokantan, emotivan i potpuno nestvaran.

U emotivnom videu prikazane su legende srpskog glumišta koje su preminule, a ostavile su veliki trag u srpskoj kinematografiji.

Velimir Bata Živojinović

Veštačka inteligencija prikazuje Batu kao dostojanstvenog deku mirnog pogleda, sa blagim osmehom prepoznatljivim iz "Valtera". Zadržao je onu snagu u očima zbog koje je bio simbol partizanskih filmova.

Velimir Bata Živojinović Foto: printscreen/instagram/burek_svemirski

Generacije su odrastale uz Nedu Arnerić i njene uloge koje su donosile toplinu, humor, tugu i strast. Bila je jedna od onih glumica koje publika nije volela samo na ekranu, voleli su je kao simbol lepote, dobrote i nenametljive gracioznosti.

Neda Arnerić Foto: printscreen/instagram/burek_svemirski

Ljubiša Samardžić - Smoki

Toplina i blagost, po kojoj je bio poznat, dominiraju izgledom glumca. U videu ga vidimo nasmejanim, sa prodornim očima koje kao da i dalje pričaju priče.

Ljubiša Samardžić Foto: printscreen/instagram/burek_svemirski

Milena Dravić

Milenu vidimo kao nežnu, ali čvrstu baku, sa jednako prepoznatljivom harizmom. Njeno lice i dalje nosi onaj neobjašnjivi sjaj zbog kog je bila jedna od najvećih dama našeg glumišta u svojim ranijim ulogama.

Milena Dravić Foto: printscreen/instagram/burek_svemirski

Dragan Nikolić - Gaga

Gaga u kostimu iz kultnog filma "Nacionalna klasa" susreće se sa starijom verzijom sebe. Vreme mu nije oduzelo harizmu i šarm.

Dragan Nikolić Foto: printscreen/instagram/burek_svemirski

Ružica Sokić

Sokić je zauvek zadžala blag ali i dalje oštar izraz lica u isto vreme, baš kao što je bila u mnogim kultnim ulogama.

Ružica Sokić Foto: printscreen/instagram/burek_svemirski

Radmila Savićević - Rada

Radmila Savićević bila je glumica koja je imala retku moć da svakom kadru podari toplinu doma. Njena pojava donosila je radost, a njen osmeh, blag, iskren i neponovljiv ostao je deo kolektivnog sećanja celog naroda.

Radmila Savićević Foto: printscreen/instagram/burek_svemirski

Danilo Bata Stojković

Danilo Bata Stojković bio je glumački genije čija je harizma nadilazila ekran. Njegove replike i gestovi i danas odzvanjaju kao deo naše kulture, jednako snažni kao i onog dana kada su izgovoreni.

Danilo Bata Stojković Foto: printscreen/instagram/burek_svemirski

Reakcije korisnika društvenih mreža su emotivne.

"Kao da su ponovo sa nama", "Ovo me slomilo, kao da gledam izgubljene članove porodice", "Lepo je urađeno, još kad bi ovako mogli videti naše najmilije uživo e to bi bio baš neprocenjiv osećaj", "Gledem i plačem", samo su neki od komentara.

Ovaj video postao je mali omaž, ali i podsećanje koliko su ove legende značile našoj kulturi, kinematografiji i kolektivnom sećanju.

(Kurir.rs/ Informer)

