Slavni glumci s mlađim verzijama sebe: Veštačka inteligencija oživela legende srpskog filma, ljudi u suzama "Kao da su ponovo s nama"
Veštačka inteligencija oživela je nešto što je srpska publika oduvek želela da vidi, a to je, kako bi izgledalo da su se naši najveći glumci iz mlađih dana sreli sa sobom u starosti.
Rezultat je prizor koji je istovremeno šokantan, emotivan i potpuno nestvaran.
U emotivnom videu prikazane su legende srpskog glumišta koje su preminule, a ostavile su veliki trag u srpskoj kinematografiji.
Velimir Bata Živojinović
Veštačka inteligencija prikazuje Batu kao dostojanstvenog deku mirnog pogleda, sa blagim osmehom prepoznatljivim iz "Valtera". Zadržao je onu snagu u očima zbog koje je bio simbol partizanskih filmova.
Generacije su odrastale uz Nedu Arnerić i njene uloge koje su donosile toplinu, humor, tugu i strast. Bila je jedna od onih glumica koje publika nije volela samo na ekranu, voleli su je kao simbol lepote, dobrote i nenametljive gracioznosti.
Ljubiša Samardžić - Smoki
Toplina i blagost, po kojoj je bio poznat, dominiraju izgledom glumca. U videu ga vidimo nasmejanim, sa prodornim očima koje kao da i dalje pričaju priče.
Milena Dravić
Milenu vidimo kao nežnu, ali čvrstu baku, sa jednako prepoznatljivom harizmom. Njeno lice i dalje nosi onaj neobjašnjivi sjaj zbog kog je bila jedna od najvećih dama našeg glumišta u svojim ranijim ulogama.
Dragan Nikolić - Gaga
Gaga u kostimu iz kultnog filma "Nacionalna klasa" susreće se sa starijom verzijom sebe. Vreme mu nije oduzelo harizmu i šarm.
Ružica Sokić
Sokić je zauvek zadžala blag ali i dalje oštar izraz lica u isto vreme, baš kao što je bila u mnogim kultnim ulogama.
Radmila Savićević - Rada
Radmila Savićević bila je glumica koja je imala retku moć da svakom kadru podari toplinu doma. Njena pojava donosila je radost, a njen osmeh, blag, iskren i neponovljiv ostao je deo kolektivnog sećanja celog naroda.
Danilo Bata Stojković
Danilo Bata Stojković bio je glumački genije čija je harizma nadilazila ekran. Njegove replike i gestovi i danas odzvanjaju kao deo naše kulture, jednako snažni kao i onog dana kada su izgovoreni.
Reakcije korisnika društvenih mreža su emotivne.
"Kao da su ponovo sa nama", "Ovo me slomilo, kao da gledam izgubljene članove porodice", "Lepo je urađeno, još kad bi ovako mogli videti naše najmilije uživo e to bi bio baš neprocenjiv osećaj", "Gledem i plačem", samo su neki od komentara.
Ovaj video postao je mali omaž, ali i podsećanje koliko su ove legende značile našoj kulturi, kinematografiji i kolektivnom sećanju.
(Kurir.rs/ Informer)
Bonus video: