Slušaj vest

Ljiljana Stjepanović je pre dva meseca hitno primljena u Zemunsku bolnicu, zbog problema sa trombofilijom. Glumica se juče oglasila i otkrila kakvo je njeno trenutno zdravstveno stanje. Glumica Ljiljana Stjepanović je istakla da se ne oseća dobro, te da je još uvek u bolnici.

- Nisam dobro. Već dva meseca sam u bolnici, ležim. Ne znam da li će biti dobro. Čujemo se ako preživim - rekla je glumica za Blic.

O zdravstvenoj krizi, koju je uspešno prebrodila, govorila je i ranije i pride podelila nepoznate detalje iz svog života.

U galeriji pogledajte kultne uloge Ljiljane Stjepanović:

1/7 Vidi galeriju Ljiljana Stjepanović uloge Foto: Printscreen RTS, Kurir TV, Printscreen/RTS, Printscreen/Pink TV

I ranije je imala problema sa zdravljem

– Sve stigne u životu, stignu problemi, težak život, pa te to polomi. Najpre sam odustala, a onda sam se iz inata borila, pošto sam rođeni inadžija. Lekari su me otpisali. Jako sam bila bolesna, dve godine sam skoro bila u kolicima. Nisu me bezveze otpisali, bilo mi je loše, otpisali su me zato što sam tako izgledala. Ipak, najbitnija je duša i glava - rekla je glumica za Blic jednom prilikom.

Gostujući svojevremeno na Kurir televiziji glumica je sa našom voditeljkom podelila šta je ono što je najviše "kočilo" kada je bila mlada.

Ljiljana Stjepanović na dodeli Zlatnog pečata Tanji Bošković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- I dalje volim ovaj posao svom snagom, ali nikad se nisam naučila strpljenju, a toga sam postala svesna kasno. To je stvar temperamenta. Uvek sam htela sve odmah i sad - rekla je Stjepanović.

U mladosti volela da se tuče

Prerano se razvila, kako kaže i volela je da se tuče.

- Mnogo su me gledali, prerano sam se razvila, igrala sam i košarku, ali sam se tukla. Kada igram košarku niko nije mogao pored mene da prođe - kaže Stjepanović kroz osmeh, ali u nastavku, naglašava da po prirodi nije takva.

Ljiljana Stjepanović kao Radojka Foto: Printscreen/Youtube

- U duši nisam opasnica, ni pakosna, ali valjda me ljudi tako doživljavaju zbog mog glasa. Pitala sam baš jednu rediteljku, aman, dokle mislite te skotove da igram? Rekla je da je to zbog glasa... Ipak, najponosnija sam na moju Radojku, jer je ona bila najbliža mojoj duši i to mi je i najviše prijalo. Mislim da je serija "selo gori, a baba se češlja" jedna serija za sva vremena - rekla je Stjepanović.

Ljilja je tokom karijere dobila brojne nagrade i priznanja za svoj rad, a poslednje među njima je nagrada Pozorišta na Terazijama za životno delo.

Pogledajte video: Ljiljana Stjepanović o zdravlju