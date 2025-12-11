zajedno i u dobru i u zlu

Radoš Bajić i Ljiljana Stjepanović u seriji Selo gori, a baba se češlja

Supruga glumca, reditelja i producenta, legendarnog Radoša Bajića godinama je vodila bitku sa rakom dojke, a kako je Milena i sama više puta potvrdila Radoš joj je u tim trenucima bio najveća podrška.

U skladnom braku već 6 decenija

Radoš i Milena Bajić već 60 godina uživaju u skladnom braku ali, za razliku od Radoša, Milena se gotovo pa nikad ne pojavljuje u javnosti. Kako je Bajić svojevremeno govorio sa njom je počeo od nule, a od prvog momenta jedno drugom su podrška kakve nema.

"Suprug sam žene koja je obolela od raka"

Radoš Bajić dugo je pod ruku sa suprugom Milenom vodio njenu borbu protiv raka dojke zbog kog je, kako je i glumac svojevremeno istakao, proveo 288 dana na onkologiji.

- Ja sam suprug žene koja je bila obolela od raka dojke, a iskreno želim da ohrabrim sve majke, sestre, supruge, ćerke, bake, i da im kažem da na kraju tunela ima svetla. I Radojka je u seriji nastavila da živi, kao što je i moja supruga Milena. Dvesta osamdeset osam dana sam sa njom proveo na beogradskom Institutu za onkologiju, pomažući joj u grozničavoj i teškoj borbi. Iako sam uvek čuvao svoj privatni život kao oazu, u dogovoru sa suprugom i decom, odlučio sam da izađem pred javnost sa svojim iskustvom zarad svih onih žena kojima treba pomoć, rekao je ranije Radoš Bajić.

Selo gori, a baba se češlja" kao inspiracija drugim ženama

U našem društvu izuzetno je važno razvijati kolektivnu svest o značaju preventivnih pregleda i usvajanju zdravih životnih navika. U cilju podizanja te svesti, i ekipa jedne od najgledanijih domaćih serija "Selo gori, a baba se češlja" uključila se u kampanju kako bi motivisala žene iz seoskih sredina da obave mamografski pregled, ističući važnost prevencije - jer, kao što znamo, bolje je sprečiti nego lečiti.

U seriji se sa ozbiljnom bolešću suočila Radojka, supruga Radašina, koju je tumačila glumica Ljiljana Stjepanović koja se nedavno oglasila povodom svog zdravstvenog stanja nakon što je, pre dva meseca, hitno hospitalizovana u Zemunskoj bolnici zbog problema sa trombofilijom. Gostujući u emisiji "U krugu porodice" na televiziji Insajder, glumica se prisetila jednog posebno emotivnog trenutka tokom posete onkološkom odeljenju, kada je doživela snažan susret sa pacijentkinjom koja se lečila od raka dojke.

- Radoš i ja čak smo išli i na onkologiju, kod najtežih bolesnica. Radoš je jednoj pacijentkinji rekao: "Pa, evo, kad se Radojka izlečila, izlečićeš se i ti". Pitala ga je: "Pa što mi nisi doveo Radojku?" A ja stojim tu pored, obučena kao što se privatno oblačim, bez marame i scenske šminke, i kažem joj: "To sam ja" – ispričala je Ljiljana Stejapnović i dodala:

- "Nisi to ti", odgovorila je. Kasnije, kada sam pričala malo duže, poznala me je po glasu i ovako držala za ruku... Ne znam šta je posle bilo sa njom, ali nadam se da je prebrodila sve svoje probleme, iskrena je bila Ljiljana.

