Prva dečja scena - Teatar "Zmaj", na GO Savski venac, u prelepoj sali Češkog doma u ulici Svetozara Markovića 79, već treću sezonu zaredom svakog vikenda uveseljava najmlađe i njihove roditelje, bake i deke. Osnivanjem nove scene ispunjena je inicijativa da se upotpuniti nedostatak kulturnih sadržaja namenjenih najmlađima na ovoj opštini.

Besplatne predstave u teatru Zmaj Foto: Promo

Scena je otvorena 2023. godine sa ciljem da se kroz pozorišnu umetnost animiraju i edukuju deca i mladi na teritoriji ove opštine, da im se kroz zanimljiv i zabavan sadržaj približi svet umetnosti stvaralaštva. Predstave su pažljivo birane. Mnoge su premijeru imale upravo na ovoj sceni. Glavni kriterijum je bio sadržaj koji podstiče kreativnost, maštu i razmišljanje kod najmlađe publike.

Do početka decembra 2025. Teatar "Zmaj" je ostvario značajne rezultate. Održano je preko 200 izvođenja različitih predstava sa više od 15.000 posetilaca. Nastupale su razne dečje trupe i ansambli. Glavni producent Teatra "Zmaj", Miloš Miko Vidović, dugogodišnji pozorišni poslenik, obećava čaroban završetak 2025. godine.

Besplatne predstave u teatru Zmaj Foto: Promo

"Predstave se igraju vikendom od 12 časova, a u susret novogodišnjim praznicima biće organizovane i duple predstave uz prisustvo Deda Mraza i mađioničara. Za Teatar "Zmaj" nastupali su mnogi poznati dečji glumci, a ovog vikenda, u subotu 13. decembra u 12 časova, igramo predstavu Ivica i Marica i opaka starica. Predstava je edukativna, govori o sajber nasilju i zloupotrebi društvenih mreža", navodi nam Miloš Miko Vidović.

Repertoar predstava za decembar Foto: Promo

Predstave se finansiraju iz budžeta GO Savski venac, a ulaznice su besplatne. Svi zainteresovani mogu da rezervišu svoje ulaznice pozivom na broj 011/2061-913, radnim danima od 8 do 15 časova. Ulaznice su besplatne, ali je broj mesta ograničen.

