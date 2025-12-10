Slušaj vest

Film „Sunce nikad više“ Davida Jovanovića, zvanični srpski kandidat za Oskara u kategoriji Najbolji međunarodni igrani film, prikazan je na specijalnoj projekciji u Londonu, u okviru Screen International programa namenjenog članovima Američke filmske akademije.

Nakon projekcije, druženje sa članovima Akademije upotpunio je šef Vanja Puškar, poznat po svom konceptu New Balkan Cuisine.

Sunce nikad više Foto: BOBO CREATIVE AGENCY

David Jovanović je nakon specijalne projekcije izjavio: „Bilo je divno. Članovi Akademije su izgovorili mnogo krupnih reči koje ne smem da prenesem. Vanjina hrana je bila spektakl. Žao mi je što nismo dobili veću podršku institucija i organizovali mnogo ovakvih projekcija u svetu. Londonska premijera je bila zaista sjajna promocija kulture naše zemlje, kroz film, hranu i muziku. I ne zaboravite: svako veče u krevet sa mišlju sad Srbija dobija Oskara”.

Londonska prodajna i produkcijska kuća Reason8 Films zadužena je za međunarodna prava na film.

Foto: BOBO CREATIVE AGENCY

„Sunce nikad više” prati Vida, oca koji se bori da zaštiti svoj dom i porodicu dok ogroman multinacionalni rudarski projekat preti da proguta njegovo selo – a njegova kuća bukvalno visi nad ivicom urušene jame. Kroz oči njegovog malog sina, Duleta, koji surovu stvarnost ispunjava bajkama, mistikom i nadom, film postaje potresna priča o izdržljivosti, mašti i borbi za opstanak. Uloge u filmu tumače Dušan Jović, Rastko Racić, Nataša Marković, Radovan Miljanić i Joakim Tasić, dok Svetozar Cvetković igra ulogu Boga.

Foto: BOBO CREATIVE AGENCY

Svetska premijera filma održana je krajem prošle godine na Međunarodnom filmskom festivalu u Talinu, a srpska na 30. Festivalu autorskog filma (nagrada Veruj u sebe u okviru selekcije Hrabri Balkan). Film je ovenčan i nizom priznanja u inostranstvu, među kojima su nagrada studentskog žirija na festivalu L’Europe autour de l’Europe u Parizu, počasno priznanje u selekciji Glocal Images na festivalu Cyprus Film Days, kao i nagrada za najboljeg debitanta reditelju Davidu Jovanoviću na Prvom Balkanskom festivalu filmske režije. Svetozar Cvetković osvojio je Veliku povelju Leotara za najbolju mušku ulogu na Festivalu mediteranskog i evropskog filma u Trebinju.

Film je diplomski rad Davida Jovanovića, realizovan u koprodukciji sa Fakultetom dramskih umetnosti i produkcijskom kućom Pointless Films, koja je stajala i iza najnagrađivanijeg srpskog filma iz 2023. godine „Ovuda će proći put“.