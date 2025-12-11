Slušaj vest

Manifestacija Noć knjige po 33. put biće održana od 12. do 14. decembra, a novu knjigu predstaviće i omiljeni pisac za decu Uroš Petrović. Pred Sajam knjiga objavio je za "Lagunu" četvrti deo iz serijala "Tajnovite bajke", koje je ilustrovala Ana Grigorjev. Knjiga govori o nestašluku dečaka i devojčice, koji će ih dovesti do novog saznanja o svetu u kojem žive, o krhkoj ravnoteži prirode i o tome kako da isprave svoje greške.

- Reč je o bajci smeštenoj u tropske predele, koju su ilustracije Ane Grigorjev učinile još čarobnijim. Svaka od njih zaslužuje ram i zid. Pokušao sam da, između redova, deci pošaljem snažnu i nedvosmislenu ekološku poruku. U ovoj bajci latentno promiče još jedna poruka - ako pogrešiš i napraviš neku štetu, uvek možeš da pokušaš da je ispraviš! Tako ponekad i ti i svet postanete bolji! Naravno, priča podstiče i na radoznalost, istraživanja i traganje za otkrićima. Voleo bih da su ovakve knjige postojale kada sam ja bio dete - kaže Petrović, koga smo zatekli na premijeri filma "Hajduk u Beogradu".

Foto: Hristina Bjelanović



- Oduševljen sam. Poznajem ljude koji su radili film. S velikim zadovoljstvom sam prihvatio da budem sa Ljubom Ršumom u žiriju za konkurs "Jedan dan s Hajdukom". Žao mi je što Gradimir Stojković nije doživeo da vidi film i njegov uspeh.

Petrović smatra da bi film trebalo da dobije svoj nastavak.

- Čitaoci su nekada čekali svaki nastavak priča, a mislim da će to biti sa filmom. Verujem da će "Hajduk" dobiti i svoju seriju. Navijam za to svim srcem - objasnio je pisac i poredio je "Hajduka" sa Harijem Poterom.

Foto: Laguna

- Najviše sam uživao čitajući kad on otkriva Beograd, kao i kad Hari stiže u Hogvords.

Petrović se nedavno oprobao i u sinhronizaciji za potrebe nastavka filma "Dečak delfin". On je oživeo morsku kornjaču, koja je izuzetno pozitivna i srećna:

- Ovo nije prvi put da učestvuje u snimanju sinhronizacije, a ono što je posebno zanimljivo jeste sam proces ulaska u likove iz crtanih filmova. Pokušao sam da zaista zvuči kao morska kornjača - pomalo sporo i promuklo, ali ipak glasom koji priliči jednom od simbola okeana.

Uloga njegove srećne kornjače u ovom filmu nije, kako kaže, velika i nema puno scena, ali ih ima sasvim dovoljno da pokaže svu snagu i važnost pravog prijateljstva!

- Volim da idem na more, a u ovom filmu ga ima napretek! Scene pod vodom su i u stvarnom svetu nestvarne, a u crtanom filmu sve to ide i nekoliko koraka dalje. Animacija je odlična, radnja dinamična i puna akcije. Čak i moja kornjača ima vrtoglave scene. Inače, kao pisac za decu, volim dobre, zanimljive priče. Ovde je svakako reč o jednoj baš takvoj - objasnio je miljenik najmlađih.

Foto: ATA images



Urošu Petroviću već su ekranizovana neka njegova dela.