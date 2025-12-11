Žao mi je što Gradimir Stojković nije doživeo da vidi "Hajduka u Beogradu" i njegov uspeh: Uroš Petrović o Noći knjige, novom romanu i film po njegovoj priči
Manifestacija Noć knjige po 33. put biće održana od 12. do 14. decembra, a novu knjigu predstaviće i omiljeni pisac za decu Uroš Petrović. Pred Sajam knjiga objavio je za "Lagunu" četvrti deo iz serijala "Tajnovite bajke", koje je ilustrovala Ana Grigorjev. Knjiga govori o nestašluku dečaka i devojčice, koji će ih dovesti do novog saznanja o svetu u kojem žive, o krhkoj ravnoteži prirode i o tome kako da isprave svoje greške.
- Reč je o bajci smeštenoj u tropske predele, koju su ilustracije Ane Grigorjev učinile još čarobnijim. Svaka od njih zaslužuje ram i zid. Pokušao sam da, između redova, deci pošaljem snažnu i nedvosmislenu ekološku poruku. U ovoj bajci latentno promiče još jedna poruka - ako pogrešiš i napraviš neku štetu, uvek možeš da pokušaš da je ispraviš! Tako ponekad i ti i svet postanete bolji! Naravno, priča podstiče i na radoznalost, istraživanja i traganje za otkrićima. Voleo bih da su ovakve knjige postojale kada sam ja bio dete - kaže Petrović, koga smo zatekli na premijeri filma "Hajduk u Beogradu".
- Oduševljen sam. Poznajem ljude koji su radili film. S velikim zadovoljstvom sam prihvatio da budem sa Ljubom Ršumom u žiriju za konkurs "Jedan dan s Hajdukom". Žao mi je što Gradimir Stojković nije doživeo da vidi film i njegov uspeh.
Petrović smatra da bi film trebalo da dobije svoj nastavak.
- Čitaoci su nekada čekali svaki nastavak priča, a mislim da će to biti sa filmom. Verujem da će "Hajduk" dobiti i svoju seriju. Navijam za to svim srcem - objasnio je pisac i poredio je "Hajduka" sa Harijem Poterom.
- Najviše sam uživao čitajući kad on otkriva Beograd, kao i kad Hari stiže u Hogvords.
Petrović se nedavno oprobao i u sinhronizaciji za potrebe nastavka filma "Dečak delfin". On je oživeo morsku kornjaču, koja je izuzetno pozitivna i srećna:
- Ovo nije prvi put da učestvuje u snimanju sinhronizacije, a ono što je posebno zanimljivo jeste sam proces ulaska u likove iz crtanih filmova. Pokušao sam da zaista zvuči kao morska kornjača - pomalo sporo i promuklo, ali ipak glasom koji priliči jednom od simbola okeana.
Uloga njegove srećne kornjače u ovom filmu nije, kako kaže, velika i nema puno scena, ali ih ima sasvim dovoljno da pokaže svu snagu i važnost pravog prijateljstva!
- Volim da idem na more, a u ovom filmu ga ima napretek! Scene pod vodom su i u stvarnom svetu nestvarne, a u crtanom filmu sve to ide i nekoliko koraka dalje. Animacija je odlična, radnja dinamična i puna akcije. Čak i moja kornjača ima vrtoglave scene. Inače, kao pisac za decu, volim dobre, zanimljive priče. Ovde je svakako reč o jednoj baš takvoj - objasnio je miljenik najmlađih.
Urošu Petroviću već su ekranizovana neka njegova dela.
- Imao sam tu čast da je moj "Peti leptir" Milorada Milinkovića i dalje jedini 3D film kod nas. Trebalo bi sledeće godine da se snimi film po mojoj priči "Tajna zmajeve družine". Do kraja godine mi izlazi roman "Beogradska manga", po seriji koju je otkupio RTS. Vremena su neobična. Verujem da će biti nešto. Napravio sam da se roman preliva u mangu. Jedna od junakinja voli da crta mange. Meni je to bilo zanimljivo. Hteo sam da decu koja čitaju mange nateram da krenu da čitaju romane, i obrnuto. Naslov serije je "Dom za domišljatu decu" - zaključuje Petrović.