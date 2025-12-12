Slušaj vest

Jugoslovenska kinoteka je u okviru evropskog projekta Sezona filmskih klasika digitalno restaurisala krimi dramu „Nož“ (1967) reditelja i scenariste Živorada Žike Mitrovića koji je dostupan na Jutjub kanalu Jugoslovenske kinoteke.



Film prati istragu ubistva poznatog pevača koji je u potaji vodio amoralan život. Zapaženu ulogu pored Bate Živojinovića i Ljubiše Samardžića ostvarila je i fatalna Vera Čukić.

Pogledajte u galeriji fotografije Vere Čukić u filmu "Nož":

1/5 Vidi galeriju Vera Čukić u filmu Nož Foto: Ustupljene fotografije, Jugoslovenska Kinoteka, Printscreen/Youtube

Gde je danas Vera Čukić?

Ova glumica plenila je Jugoslavijom, a nakon uloge u seriji "Moj rođak sa sela" (2008-2011) nismo imali prilike da je gledamo na malim ekranima ili filmskom platnu. I svi se pitaju gde je lepa glumica, a ona je pre par godina za Kurir i otkrila gde je nestala.

Glumica je poslednji put viđena u javnosti kada je u Jugoslovenskoj kinoteci primila Zlatni pečat za doprinos filmskoj umetnosti, za osamdeset uloga ostvarenih u filmovima, TV dramama i serijama. I tada je ekipi Kurira otkrila gde je nestala.

- Mnogo sam igrala i svoju dušu otvarala mnogo pred ljudima. I na filmu, i u pozorištu, i na televiziji. Odigrala sam nekoliko hiljada predstava, dvadesetak filmova, 14 televizijskih serija i svuda sam igrala velike ili glavne uloge koje su me obuzimale i uzimale. Bio je to zaista veliki posao - rekla je tada glumica osvrćući se na bogatu karijeru.

Vera Čukić Foto: Dragana Udovičić

Na pitanje šta joj ispunjava svakodnevicu dok iščekuje uručenje nagrade u Kinoteci, Vera je odgovorila.

- Jedna maca, potpuno sam okupirana njom jer moram da joj pomognem. Prvo, kad je dobila dve ćerke, a sada i u tome da odrastu. Bavim se i malo baštom, imam dosta cveća, sve to treba da se gleda i održava. Bavim se raznim stvarima - rekla je u razgovoru za Kurir.

Biografija

Glumica je rođena u Beogradu, gde je provela skoro ceo život, a nedavno se povukla iz medija i otišla na selo. Zbog očevog posla su se često selili, pa je tako odrastala malo u Nišu, malo u Valjevu, malo u Kragujevcu. Da li je cirkus asocirao na stalne selidbe ili na nešto drugo, nije poznato, ali bila je fascinirana njime i želela je da postane klovn.

Foto: Printscreen

Uporedo sa glumom, studirala je i savremenu književnost. Čak i pre završetka studija Vera je počela da dobija manje ili veće uloge, naročito u "Ateljeu 212".

Na sceni Narodnog pozorišta je 5. decembra 1975. godine premijerno izvedena predstava "Nečista krv", po istoimenom komadu Bore Stankovića, u kome je Vera Čukić tumačila lik Sofke. Predstavu je za više od deset godina odigrala tri stotine puta.

Najlepše TV lice i filmska diva jugoslovenske kinematografije

Vera Čukić u mladosti Foto: Jugoslovenska Kinoteka, Ustupljene fotografije

Važila je za najlepše TV lice. Na filmskom platnu Vera Čukić se prvi put pojavila 1958. godine u ratnom filmu Stoleta Jankovića "Kroz granje nebo". Tumačila je lik bolničarke Branke. Sedam godina kasnije dobila je glavnu ulogu u drami "Ko puca otvoriće mu se".

Filmsku publiku osvajala je najrazličitijim ulogama u filmovima "Nož", "Makedonska krvava svadba", "I Bog stvori kafansku pevačicu", "Žuta", "Tigar", "Srećna porodica", "Ranjena zemlja"...

Sarađivala je sa gotovo svim velikim autorima, ali jedan u njenom srcu zauzima posebno mesto - njen pokojni suprug, veliki scenarista i reditelj Gordan Mihić.

Foto: Privatna Arhiva

- Najbolje svoje uloge na filmu ostvarila sam po tekstovima mog Gordana: kao Ana u "Dnevniku uvreda '93", Marija u TV seriji "Gore-dole", Kiflina majka u "Zaboravljenima", Mamica u "Srećnoj porodici", Buba Spasić u "Žutoj" - rekla je Vera za Novosti.

Cenjeni scenarista Gordan Mihić preminuo je 2019. godine, a zajedno su proveli pola veka i dobili ćerku Ivanu Mihić, koja je takođe glumica. Nakon njegove smrti glumica se potpuno povukla iz javnosti.

Video: Melita Bihali o bogatoj karijeri