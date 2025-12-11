Slušaj vest

Tomas Man je zapisao: "Čovek živi i dalje u svemu što je dotakao ljubavlju", a sve nas koji smo čitali romane Sofi Kinsele zateklo je tužno saznanje o njenoj smrti, ali i nada da će živeti kroz sve što je napisala. Prema rečima njene porodice, koja je žalosnu vest objavila:

"Umrla je mirno, a poslednji dani bili su joj ispunjeni ljubavlju porodice, muzikom, toplinom, Božićem i radošću. Ne možemo zamisliti kakav će život biti bez njenog sjaja i ljubavi. Uprkos bolesti, koju je nezamislivo hrabro podnela, Sofi je sebe smatrala zaista blagoslovenom - što ima tako divnu porodicu i prijatelje i što je postigla izuzetan uspeh u svojoj karijeri književnice. Ništa nije uzimala zdravo za gotovo i zauvek je bila zahvalna na ljubavi koju je dobila", stoji u objavi na oficijelnoj stranici njenog profila na Instagramu.

Sofi Kinsela Foto: GARY DOAK / Alamy / Alamy / Profimedia



Medlin Vikam, koja se potpisivala pseudonimom Sofi Kinsela, rođena je 12. decembra 1969. Sofi je njeno srednje ime, a Kinsela majčino prezime. Prijatelji i porodica su je zvali Medi. Pre nego što se posvetila književnosti, radila je kao novinar prateći sektor tržišta i finansija. Na prvi pogled, tu se nazire veza sa tematikom i, prevashodno, naslovima romana koji će joj doneti punu afirmaciju: "Tajni svet snova jedne kupoholičarke", "Kupoholičarka u inostranstvu", "Kupoholičarka staje na ludi kamen", "Kupoholičarka i sestra", "Kupoholičarka i beba", "Mini-kupoholičarka", "Kupoholičarka u Holivudu", "Kupoholičarka spasava stvar" i "Božić kod kupoholičarke".



Romani "Umeš li da čuvaš tajnu?", "Bogomdana domaćica", "Sećaš me se?", "Devojka iz dvadesetih", "Imam tvoj broj", "Prva bračna noć", "Iznenadi me!" i "Dugujem ti", "Voli svoj život", "Zabava tek počinje", "Sagorela" i "Kako to izgleda?" predstavljaju tematski iskorak iz ljupkog Kinselinog kupoholičarskog ambijenta, iskorak koji nipošto neće razočarati one koji su njeno pisanje zavoleli čitajući pomenute knjige.

Sofi Kinsela preminula u 55. godini Foto: Fotogramma / Splash / Profimedia



"Potraga za Odri" je njen prvi roman za tinejdžere, a "Mama vila i ja" serijal knjiga za decu. Prodato je više od 50 miliona primeraka njenih knjiga u svetu. Nedavno je za naš časopis Bukmarker, koji izdaje njena izdavačka kuća "Laguna", dala intervju koji je, ispostaviće se, nažalost, jedan od poslednjih. U njemu je govorila o romanu "Kako to izgleda?" i kako joj je pisanje priče o uspešnoj spisateljici koja se jednog dana budi u bolničkom krevetu pomoglo u ličnoj borbi sa bolešću.