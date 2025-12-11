Sofi Kinsela kao da je osetila da joj se bliži kraj: "Moje putovanje je bilo puno ljubavi, smeha i suza"
Tomas Man je zapisao: "Čovek živi i dalje u svemu što je dotakao ljubavlju", a sve nas koji smo čitali romane Sofi Kinsele zateklo je tužno saznanje o njenoj smrti, ali i nada da će živeti kroz sve što je napisala. Prema rečima njene porodice, koja je žalosnu vest objavila:
"Umrla je mirno, a poslednji dani bili su joj ispunjeni ljubavlju porodice, muzikom, toplinom, Božićem i radošću. Ne možemo zamisliti kakav će život biti bez njenog sjaja i ljubavi. Uprkos bolesti, koju je nezamislivo hrabro podnela, Sofi je sebe smatrala zaista blagoslovenom - što ima tako divnu porodicu i prijatelje i što je postigla izuzetan uspeh u svojoj karijeri književnice. Ništa nije uzimala zdravo za gotovo i zauvek je bila zahvalna na ljubavi koju je dobila", stoji u objavi na oficijelnoj stranici njenog profila na Instagramu.
Medlin Vikam, koja se potpisivala pseudonimom Sofi Kinsela, rođena je 12. decembra 1969. Sofi je njeno srednje ime, a Kinsela majčino prezime. Prijatelji i porodica su je zvali Medi. Pre nego što se posvetila književnosti, radila je kao novinar prateći sektor tržišta i finansija. Na prvi pogled, tu se nazire veza sa tematikom i, prevashodno, naslovima romana koji će joj doneti punu afirmaciju: "Tajni svet snova jedne kupoholičarke", "Kupoholičarka u inostranstvu", "Kupoholičarka staje na ludi kamen", "Kupoholičarka i sestra", "Kupoholičarka i beba", "Mini-kupoholičarka", "Kupoholičarka u Holivudu", "Kupoholičarka spasava stvar" i "Božić kod kupoholičarke".
Romani "Umeš li da čuvaš tajnu?", "Bogomdana domaćica", "Sećaš me se?", "Devojka iz dvadesetih", "Imam tvoj broj", "Prva bračna noć", "Iznenadi me!" i "Dugujem ti", "Voli svoj život", "Zabava tek počinje", "Sagorela" i "Kako to izgleda?" predstavljaju tematski iskorak iz ljupkog Kinselinog kupoholičarskog ambijenta, iskorak koji nipošto neće razočarati one koji su njeno pisanje zavoleli čitajući pomenute knjige.
"Potraga za Odri" je njen prvi roman za tinejdžere, a "Mama vila i ja" serijal knjiga za decu. Prodato je više od 50 miliona primeraka njenih knjiga u svetu. Nedavno je za naš časopis Bukmarker, koji izdaje njena izdavačka kuća "Laguna", dala intervju koji je, ispostaviće se, nažalost, jedan od poslednjih. U njemu je govorila o romanu "Kako to izgleda?" i kako joj je pisanje priče o uspešnoj spisateljici koja se jednog dana budi u bolničkom krevetu pomoglo u ličnoj borbi sa bolešću.