Izložba ''Ogledalo vremena u likovnoj umetnosti'', posvećena prerano preminulom slikaruRadovanu Mići Trnavcu otvorena je sinoć u Muzeju Jadra. Predstavljeni su radovi više od 30 umetnika, a selektor izložbe, Miroljub Filipović Filimir želeo je, kako je rečeno, da prikaže kako umetnička dela u različitim godinama i od različitih stvaralaca odražavaju duh, društvene okolnosti, ali i estetske vrednosti svog vremena.

Filimir je kazao da je ideja za ovakvu izložbu potekla od Miće Trnavca, izložena su dela različitih generacija i ljudi po poetikama, a vezuje ih ''neka dobrota koju oni nose sa sobom i koju poklanjaju svom stvaralaštvu, ali i svom narodu''.

- Izložba ima jedino pravilo da su tu umetnici koji su se dokazali da čitavim svojim bićem pripadaju umetnosti. Kad pripadate jednoj oblasti kojom se bavite onda pripadate na najbolji način i svom narodu. Mića je pravi primer za to, dokazao je mnogo puta da je bio veliki patriota i danas to dokazuju njegove slike. Ovde je jedna njegova slika iz perioda dok je boravio u Americi gde je proveo 25 godina i napravio je dobru karijeru o kojoj se ovde vrlo malo zna. Bio je nešto posebno i imao sam sreću da sarađujemo sa njim i na polju njegovog humanitarnog rada, podrške mlađim umetnicima i kulturi uopšte. Svaka druga njegova rečenica bila je da će umetnost pobediti sve nedaće – kazao je Filimir na otvaranju pete izložbe ''Ogledalo vremena u likovnoj umetnosti''.

Prema rečima istoričara umetnosti Marine Cvetanović, postavku čine dela umetnika koji kroz različite stilove i poetike govore o promenama u shvatanju estetike, o razvoju novih tehnika, o potpuno novom shvatanju samog umetničkog dela i onog što ga čini umetničkim.

- Vizija izložbe je jedan umetnik - jedna slika i isto toliko različitih pogleda, poetika, a opet je to jedan prostor sećanja. Umetnik u svakom vremenu hteo, ili ne mora da odslikava sve što se oko njega dešava. Izložba tako postaje svojevrsno putovanje iz dvadesetog u dvadeset prvi vek, u kojem svako delo postaje fragment jedne šire kulturološke slike. Mnogo je razloga koji potvrđuju da je likovna umetnost danas jedno od najautentičnijih zaveštanja epohe u kojoj nastaje – navodi ona.

Ovako koncipirana kolektivna izložba, naizgled prepuna različitosti, podstiče na dijalog o ulozi umetnosti u savremenom društvu, poziva svakog od nas da se prepozna u nekom ''ogledalu'' koje umetnici nude, ističe Cvetanovićeva.

Radovan Mića Trnavac (1950-2024) bio je jedan od najznačajnijih srpskih slikara dvadesetog veka, a tokom duge i uspešne karijere imao je preko 50 samostalnih izložbi. Stekao je veliki ugled u SAD, imao je više od 1.000 grupnih izložbi u mnogim gradovima sveta, sa najznačajnijim umetničkim imenima prošlog veka.

