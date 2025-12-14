Slušaj vest

Beograd se našao među pet najboljih filmskih lokacija Evrope u izboru za EUFCN Location Award 2025, najznačajnije evropsko priznanje za izuzetne filmske lokacije i saradnju sa međunarodnim produkcijama. Nominacija dolazi zahvaljujući snimanju američke serije “The Librarians: The Next Chapter”, koju je u Srbiji realizovala produkcijska kuća Balkanic Media, a nominaciju podnela Srpska filmska asocijacija.

Ova jedinstvena nagrada, koju po deveti put dodeljuje Evropska mreža filmskih komisija (EUFCN), okuplja vrhunske stručnjake filmske industrije i prepoznaje destinacije koje su svojim Film Friendly politikama, institucionalnom podrškom podržale produkcije u realizaciji filmskih i TV projekata, posebno onih koji promovišu kulturno nasleđe destinacije kroz film. Ovogodišnji žiri sastavljen od svetski poznatih menadžera lokacija, producenata i scenografa uvrstili su Beograd u najuži izbor 5 kandidata zajedno sa La Palmom (Španija), Figeira de Foz (Portugal), Inari (Finska) i Zangerhauzen (Nemačka). Grad pobednik biće proglašen u februaru 2025. godine na svečanosti tokom Berlinskog filmskog festivala.

Serija “The Librarians: The Next Chapter” donela je Beogradu globalnu vidljivost kroz prepoznatljive lokacije kao što su Kalemegdan, Vojni muzej, Narodno pozorište, zvezdarska Observatorija, te centralne pešačke ulice oko Knez Mihailove. Kreatori serije iz Electric Entertainmenta realizovali su desetinu projekata u Srbiji, a u ovoj seriji grad je tretiran ne samo kao jeftina konkurencija američkim već inspiracija za sučeljavanje magijskog sveta Bibliotekara i savremenog okruženja. Tako su po prvi put neki od simbola srpskog folklora postali deo zapleta ovog uspešnog američkog franšiznog serijala.

„Ova nominacija je veliko priznanje da filmske destinacije nisu samonikli fenomeni, već rezultat istrajnog partnerstva između ovdašnje filmske zajednice i poverenja stranih producenata. U ostvarivanju ovog cilja kontinuirana saradnja gradskih i republičkih institucija je presudna u podržavaju filmske produkcije, kako strateški, tako i logistički i finansijski, čime se pravi okruženje za dalji razvoj filma, pa i filmskog turizma u Beogradu.” poručuje Milica Božanić iz Srpske filmske asocijacije.

Produkcija zahvaljujući kojoj je Beograd dobio ovu nominaciju, a pod vođstvom Džonatana Ingliša (Balkanic Media), okupila je brojne domaće profesionalce, među kojima su kostimograf Ivana Vasić, direktor fotografije Igor Šunter, producent Nataša Ivić, scenografi Jelena Šopić i Jovana Cvetković, dizajner šminke i frizure Snežana Milošević, set dekorater Jovana Grahovac, koordinator kaskadera Slaviša Ivanović, reditelji: Milan Konjević, Sandra Mitrović, Milan Todorović, Milena Grujić, Nemanja Ćipranić, glumci: Ana Sofrenović, Raša Bukvić, Pavle Jerinić, Isidora Simijonović, Goran Jevtić, Ana Mandić, Milorad Kapor, Mina Nenadović, Ana Lečić i mnogi drugi. Ovim je još jednom potvrđeno da Srbija ima iskusnu, tehnicki spremnu i kreativno svežu filmsku industriju sposobnu da radi na međunarodnim naslovima.

„Nakon realizacije desetina projekata sa Dinom Devlinom i Electric Entertainment-om u Srbiji, serija “The Librarians: The Next Chapter” pružilla nam je izuzetnu kreativnu priliku, jer je angažovala lokalne kreativce, od glumaca do kostimografa i scenografa, integrišući lokalne talente u srž kreativnog procesa. Ojačala je saradnju između gradskih vlasti i kulturnih institucija, demonstrirajući obostrane koristi od predstavljanja izuzetnih gradskih lokacija u pravoj međunarodnoj produkciji “ - kaže Džonatan Ingliš iz Balkanic Media.

