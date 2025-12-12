Slušaj vest

Poznata književnica i autorka bestselera Džoana Trolop preminula je u 82. godini, saopštila je danas njena ožalošćena porodica.

Trolop, koju su britanski mediji godinama nazivali „kraljicom Aga saga romana“ zbog njenih priča o ljubavnim zapletima i porodičnim dramama u srednjoj Engleskoj, napustila nas je u svom domu u pitomim Kotvoldsu.

Među njenim najčitanijim knjigama nalaze se „Popova supruga“ (The Rector’s Wife), „Udaj se za ljubavnika“ (Marrying the Mistress), „Kćeri po zakonu“ (Daughters in Law) i „Grad prijatelja“ (City of Friends) — dela koja su je učvrstila kao jednu od najomiljenijih britanskih autorki savremenog romana.

Portret književnice Džoane Trolop koja je preminula u 82. godini Foto: Adine Sagalyn / akg-images / Profimedia

Njene ćerke, Luiz i Antonija, objavile su dirljivu izjavu:

„Naša voljena i nadahnjujuća majka, Džoana Trolop, preminula je mirno u svom domu u Oksfordširu, 11. decembra, u 82. godini života.“

Njene knjige dostupne su i na srpskom jeziku, te su naši čitaoci imali priliku da se upoznaju sa delima "Brat i sestra" i "Razum i osećajnost" (u okviru "Projekta Ostin").

Video: Vesna Dedić o Isidori Bjelici