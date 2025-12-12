U predstavi „7 smrtnih grehova“ igraju Anđela Alavirević, Nikola Štrbac i Aleksandra Maraš.
teatar Vuk
Održana premijera predstave „7 smrtnih grehova“ u Teatru Vuk: Publika imala priliku da prvi put pogleda ovaj jedinstveni scenski komad
Premijera predstave „7 smrtnih grehova“ održana je 9. decembra na sceni KULT u Vuk teatru. Publika je imala priliku da prvi put pogleda ovaj jedinstveni scenski komad koji kroz savremeni izraz istražuje teme ljudskih poroka, moralnih dilema i unutrašnjih borbi.
Predstava „7 smrtnih grehova“ Foto: Teatar Vuk
Za režiju i kostim zaslužna je Nastasja Alja Daničić, za produkciju su odgovorne Helena Orlić i Anđela Jovanović, a dramaturg je Neda Gojković.
U predstavi igraju Anđela Alavirević, Nikola Štrbac i Aleksandra Maraš.
