Premijera predstave „7 smrtnih grehova“ održana je 9. decembra na sceni KULT u Vuk teatru. Publika je imala priliku da prvi put pogleda ovaj jedinstveni scenski komad koji kroz savremeni izraz istražuje teme ljudskih poroka, moralnih dilema i unutrašnjih borbi. 

Predstava „7 smrtnih grehova“ Foto: Teatar Vuk

Za režiju i kostim zaslužna je Nastasja Alja Daničić, za produkciju su odgovorne Helena Orlić i Anđela Jovanović, a dramaturg je Neda Gojković.

U predstavi igraju Anđela AlavirevićNikola ŠtrbacAleksandra Maraš.

