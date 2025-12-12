Slušaj vest

Mlada srpska glumica Tamara Radovanović sve više privlači pažnju javnosti i kritike, a IMDb lista je to i zvanično potvrdila — Tamara je trenutno treća najbolje rangirana srpska glumica, odmah iza Rade Šerbedžije i Nikole Đurička, dok se Jelena Gavrilović nalazi na četvrtom mestu.

Tamara je u poslednje vreme ostvarila impresivan napredak i na crvenim tepisima, gde je zapažena i domaćoj i međunarodnoj publici. Nedavno je prisustvovala premijeri američke serije „Robin Hud“ u Londonu, a zapažena je bila i na premijeri filma „Povratak Žikine Dinastije“ u Sava centru. U pravom holivudskom stilu, Tamara je pozirala fotografima, a nakon projekcije filma, zajedno sa celom ekipom, poklonila se publici u punoj dvorani.

U ovom ostvarenju Tamara tumači lik Mine, mlade i buntovne umetnice koja živi na reci i privlači pažnju Mišinog sina Žike. Glumica je na konferenciji za medije izjavila:

„Čast mi je što sam dobila priliku da sarađujem sa ovim divnim ljudima. Igram Minu koja je buntovna, ali izazovna. Bilo je zanimljivo na snimanju, bilo je posebno zabavno biti na reci jer su moja druga ljubav voda, reka i čamac, tako da je meni bilo dosta prirodno na ovom snimanju.“

Tamara je ostvarila i manje uloge u domaćim serijama kao što su „Pasjača“, „Državni službenik“, „Kolo sreće“ i mnogim drugim projektima. Ipak, najveću pažnju publike i kritike stekla je u serijama „Kovčeg (The Ark)“ iz 2023. godine i „Predstraža (The Outpost)“ iz 2018. godine.

Danas Tamara Radovanović spada među najperspektivnije mlade glumice na domaćoj sceni, a njen uspeh na IMDb listi pokazuje da je publika prepoznala njen talent.

