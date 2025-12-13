Slušaj vest

Pred gledaocima ovog vikenda jefinale serije „Tvrđava“, a dok publika nestrpljivo iščekuje rasplet priče, polako se otkrivaju i zanimljivosti iza kamere.

Serija prati život mladog para, njihovih rođaka i prijatelja u trenucima kada se Jugoslavija raspada, a svakodnevica postaje borba za očuvanje ljudskosti.

Foto: Aleksandar Letić / Promo

Glumac Marko Todorović, koji u seriji tumači lik Petara Dilparića, priseća se jednog trenutka sa seta koji najbolje oslikava koliko su glumci i statisti bili spremni da idu daleko kako bi scena delovala autentično.

„Glumački poziv sa strane često deluje kao glamurozan svet reflektora i crvenih tepiha, ali realnost na setu neretko podrazumeva znoj, prašinu, a ponekad i prave modrice,“ rekao je Todorović za RTS, prisećajući se snimanja zahtevnih scena.

U pitanju je scena masovne tuče u kafiću, koja je, prema njegovim rečima, prerasla okvire planirane koreografije. Scenario je zahtevao haos, izbacivanje i fizički obračun, ali ono što se desilo pred kamerama bilo je mnogo intenzivnije.

„Scena je bila kada imamo svađu u kafiću, kada mene izbacuje obezbeđenje. Imali smo tu tuču i sećam se da sam tu primio gotovo stvarne batine,“ priseća se Todorović kroz osmeh, ne krijući da je snimanje bilo fizički iscrpljujuće.

Poseban „začin“ sceni dali su momci angažovani za uloge obezbeđenja i učesnika tuče. Nisu u pitanju bili obični statisti, već obučenih sportisti i džudisti.

„Tu su bili neki momci, džudisti, koji su bili zaista predivni,“ istakao je glumac, pohvalivši njihovu profesionalnost i snagu.

Iako pravila na filmskim setovima nalažu stroge mere bezbednosti i „lažiranje“ udaraca kako bi se izbegle povrede, atmosfera na snimanju „Tvrđave“ bila je toliko nabijena željom za uspehom da je Todorović insistirao na realizmu.

Foto: Marina Vasilevskaia

„Tolika je želja bila u svima nama da to zaista bude realno snimljeno, da sam i ja bio u fazonu: 'Udrite, samo da dobro izgleda!'“ priznao je Marko.

Glumac veruje da publika nepogrešivo prepoznaje kada se ekipa iskreno unese u posao:

„Svaki deo ekipe ove serije je razmišljao na taj način i zato mislim da imamo dobar proizvod,“ zaključio je Todorović.

Kadar iz serije Tvrđava
serija Tvrđava
Jana Bjelica
Ognjen Mićović i Nebojša Dugalić u seriji Tvrđava
Darko Ivic02 News1 Damir Dervisagic.jpg

