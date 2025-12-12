Slušaj vest

Festival koji već dugi niz godina okuplja ljubitelje žanra fantastike predstavlja jedno od ključnih mesta za afirmaciju autora i filmskih ostvarenja ovog tipa, i ove godine donosi raznovrstan program filmova iz Srbije, regiona i sveta.

Sticajem okolnosti, ovogodišnje izdanje biće održano u nešto izmenjenom formatu, ali sa snažnom misijom: da umetnost i humanost poveže kroz akciju prikupljanja sredstava za decu obolelu od kancera koja se leče na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Humanitarna inicijativa započeta je tokom promotivne manifestacije - 12. Zombi šetnje.

19. festival srpskog filma fantastike Foto: Promo & Dreamwell Sacrebleu

19. FSFF će u utorak u 19 časova otvoriti višestruko nagrađivani i Oskarom ovenčan dugometražni animirani i vizualno fascinantni film „Poplava“ (Flow) reditelja Gintsa Zilbalodisа. Film je namenjen svim generacijama, a ulazak na otvaranje festivala i projekciju je besplatan, nakon čega će uslediti tribina na temu „Budućnost animiranog filma na ex-yu prostorima sa najeminentnijim animatorima iz zemlje i regiona“.

Ostatak programa festivala čine „Best of“ filmovi festivala, ali sa izborom filmova prikazivanih na na FSFF otkada je od revijalne postao takmičarska manifestacija (2011-2024), kao i nekoliko tribina.

„Best Of“ selekcija obuhvata 17 filmova i biće prikazana u sredu, 17. decembra. U programu su odabrana domaća ostvarenja, ali i nekoliko filmova iz regiona koji su na FSFF osvojili nagrade. Ova selekcija je podeljena u dva bloka: popodnevni, koji traje od 17 do 20 časova, i večernji – posvećen provokativnijim temama i ostvarenjima, od 21 do 23 časa. Istog dana, u terminu od 20 do 21 čas biće predstavljena vredna publicistička knjiga dr Dejana Ognjanovića „Dolazak horora“ (Orfelin, 2025) na kojoj će govoriti autor.

19. festival srpskog filma fantastike Foto: Promo & Dreamwell Sacrebleu

Zatvaranje festivala biće održano 18. decembra u 19 časova uz poslednju projekciju na velikom platnu ove godine filma „Volja sinovljeva“ (r. Nemanja Ćeranić, 2024). Nakon projekcije uslediće tribina „Volja sinovljeva - Stvaranje filmskog univerzuma“.

Glavni gost festivala biće Goce Cvetanovski višestruko nagrađivani makedonski reditelj i reditelj prvog makednoskog dugometražnog animiranog filma „Jon Vardar protiv Galakasijata“, koji je svoju prvu nagradu dobio upravo na ovom festivalau, a danas ih broji na desetine. Goce Cvetanovski će biti gost tribine koja se održava prvog dana festivala.

19. festival srpskog filma fantastike Foto: Promo & Dreamwell Sacrebleu

Festival srpskog filma fantastike upućuje zahvalnost Kulturnom centru Beograda, mts Dvorani i Igoru Stankoviću, direktoru dvorane, umetnicima koji su donirali svoje radove, kompaniji MILSHTEF DOO Obrenovac, reditelju Gocetu Cvetanovskom, kao i svim ljudima dobre volje koji učestvuju u ovoj humanitarnoj akciji namenjenoj deci koja se leče na odeljenju za onkologiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

U donatorsku kutiju, koja će biti postavljena u DKC-u, za mališane koji se bore sa kancerom možete doneti i samo osmeh - ali svaki, pa i najmanji prilog, njima zaista mnogo znači.

Pogledajte video: Festival komedije SKUP