Slušaj vest

Festival koji već dugi niz godina okuplja ljubitelje žanra fantastike predstavlja jedno od ključnih mesta za afirmaciju autora i filmskih ostvarenja ovog tipa, i ove godine donosi raznovrstan program filmova iz Srbije, regiona i sveta.

Sticajem okolnosti, ovogodišnje izdanje biće održano u nešto izmenjenom formatu, ali sa snažnom misijom: da umetnost i humanost poveže kroz akciju prikupljanja sredstava za decu obolelu od kancera koja se leče na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Humanitarna inicijativa započeta je tokom promotivne manifestacije - 12. Zombi šetnje.

19. festival srpskog filma fantastike
19. festival srpskog filma fantastike Foto: Promo & Dreamwell Sacrebleu

19. FSFF će u utorak u 19 časova otvoriti višestruko nagrađivani i Oskarom ovenčan dugometražni animirani i vizualno fascinantni film „Poplava“ (Flow) reditelja Gintsa Zilbalodisа. Film je namenjen svim generacijama, a ulazak na otvaranje festivala i projekciju je besplatan, nakon čega će uslediti tribina na temu „Budućnost animiranog filma na ex-yu prostorima sa najeminentnijim animatorima iz zemlje i regiona“.

Ostatak programa festivala čine „Best of“ filmovi festivala, ali sa izborom filmova prikazivanih na na FSFF otkada je od revijalne postao takmičarska manifestacija (2011-2024), kao i nekoliko tribina.

„Best Of“ selekcija obuhvata 17 filmova i biće prikazana u sredu, 17. decembra. U programu su odabrana domaća ostvarenja, ali i nekoliko filmova iz regiona koji su na FSFF osvojili nagrade. Ova selekcija je podeljena u dva bloka: popodnevni, koji traje od 17 do 20 časova, i večernji – posvećen provokativnijim temama i ostvarenjima, od 21 do 23 časa. Istog dana, u terminu od 20 do 21 čas biće predstavljena vredna publicistička knjiga dr Dejana Ognjanovića „Dolazak horora“ (Orfelin, 2025) na kojoj će govoriti autor.

19. festival srpskog filma fantastike
19. festival srpskog filma fantastike Foto: Promo & Dreamwell Sacrebleu

Zatvaranje festivala biće održano 18. decembra u 19 časova uz poslednju projekciju na velikom platnu ove godine filma „Volja sinovljeva“ (r. Nemanja Ćeranić, 2024). Nakon projekcije uslediće tribina „Volja sinovljeva - Stvaranje filmskog univerzuma“.

Glavni gost festivala biće Goce Cvetanovski višestruko nagrađivani makedonski reditelj i reditelj prvog makednoskog dugometražnog animiranog filma „Jon Vardar protiv Galakasijata“, koji je svoju prvu nagradu dobio upravo na ovom festivalau, a danas ih broji na desetine. Goce Cvetanovski će biti gost tribine koja se održava prvog dana festivala. 

19. festival srpskog filma fantastike
19. festival srpskog filma fantastike Foto: Promo & Dreamwell Sacrebleu

Festival srpskog filma fantastike upućuje zahvalnost Kulturnom centru Beograda, mts Dvorani i Igoru Stankoviću, direktoru dvorane, umetnicima koji su donirali svoje radove, kompaniji MILSHTEF DOO Obrenovac, reditelju Gocetu Cvetanovskom, kao i svim ljudima dobre volje koji učestvuju u ovoj humanitarnoj akciji namenjenoj deci koja se leče na odeljenju za onkologiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

U donatorsku kutiju, koja će biti postavljena u DKC-u, za mališane koji se bore sa kancerom možete doneti i samo osmeh - ali svaki, pa i najmanji prilog, njima zaista mnogo znači.

Ne propustiteKulturaOdržan 12. Zombie Walk u okviru Festivala srpskog filma fantastike
12. Zombie walk (Festival srpskog filma fantastike)
Kultura12. Zombie Walk u okviru 19. Festivala srpskog filma fantastike
Zombie Walk
KulturaPočeo 18. Festival srpskog filma fantastike: Beogradska premijera „Šalše“ i Zombie šetnja otvorili 18. FSFF
11. Zombie Walk_foto Daniela Radojković (1).jpg
Kultura18. Festival srpskog filma fantastike od 28. septembra do 1. oktobra u Beogradu:Otvara ga Zombi šetnja, a predviđene su i nagrade za učesnike
Zombie Walk_foto Daniela Radojković.jpg

Pogledajte video: Festival komedije SKUP

Stand-up komičari skeč kao najava za festival komedije SKUP Izvor: MONDO