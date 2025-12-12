Slušaj vest

Na internetu se nedavno pojavio snimak iz sedamdesetih godina koji prikazuje kako je Velimir Bata Živojinović izgledao tokom svoje posete Kini. Njegova slava u toj zemlji naglo je porasla zahvaljujući izuzetnom uspehu filma "Valter brani Sarajevo".

"Valter" - film koji je osvojio milijarde gledalaca

Kultni film "Valter brani Sarajevo" stekao je status fenomena ne samo u bivšoj Jugoslaviji, već i u Kini, gde se procenjuje da je zabeležio više od 11 milijardi gledanja. Uloga koju je Bata Živojinović odigrao u ovom ostvarenju učinila ga je trajnom legendom kineske publike.

U galeriji pogledajte fotografije Bate Živojinovića u filmu "Valter brani Sarajevo":

1/7 Vidi galeriju Bata Živojinović u filmu Valter brani Sarajevo Foto: printscreen/KlasikTV

Glumac Igor Galo, jedini preostali član glumačke postave filma, smatra da je njegov uspeh rezultat toga što je nastao u okruženju velike kinematografije, ali i zbog toga što su "snimanja zapravo bila zajednički život, a ne samo rad".

Sećanja kolega i porodice

Miljko Živojinović, sin Bate Živojinovića, ističe da su se na snimanju okupili najkvalitetniji saradnici, a da je tadašnji period rada reditelja Hajrudina Krvavca bio njegov najzreliji stvaralački vrhunac.

"Atmosfera je najbitnija na snimanjima, jer vam daje snagu i elan. Bata je bio majstor, potpuno posvećen filmu. Dobri duh koji smo osećali kod kuće je širio i na snimanju."

Kako su "Valtera" dočekali u Kini

Na objavljenom snimku vidi se kako je Bata Živojinović dočekan u Kini i kako se u toj sredini ponašao. Prema rečima Igora Gala, kineski domaćini nisu pokazivali samo protokolarno gostoprimstvo:

"To nije puko gostoprimstvo, iz toga izbija čista emocija."

Bata je tada govorio s velikim poštovanjem o toj zemlji i njenom narodu.

"Želim da se zahvalim kineskom narodu koji je konačno stao na svoje noge. Ceo svet se divi Kini. Želeo bih da vi dođete kod nas i uzvratite posetu. Mi smo došli u jednu veliku državu, a vi biste došli u tri države. Dođite što pre, kod nas je sad mir, ne zna se dokle," rekao je kroz smeh.

Odlazak glumačke legende

Bata Živojinović u filmu Valter brani Sarajevo Foto: printscreen/KlasikTV

Velimir Bata Živojinović preminuo je 22. maja 2016. godine i prvobitno je sahranjen u Aleji zaslužnih građana u Beogradu, iako to nije odgovaralo njegovoj ličnoj želji. Porodica je kasnije donela odluku o ekshumaciji, pa su njegovi posmrtni ostaci preneti pored njegove supruge Julijane Lule Živojinović, kako je Bata i želeo.

Julijana je preminula ubrzo nakon njega i sahranjena je u porodičnoj grobnici u selu Koraćica, gde je Bata proveo detinjstvo i gde je na kraju pronašao svoj trajni mir.

Pogledajte video: Poslednji susret Bata Živojinović i Boris Dvornik