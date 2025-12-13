Slušaj vest

Nakon izuzetnog uspeha prve sezone, popularna serija "Krunska 11" vratila se na Superstar TV sa novim epizodama. Serija nastala u produkciji "Zilion filma" i "TS medije" emituje se od 1. decembra svakog radnog dana od 21 čas. Glavnu ulogu, uz Miodraga Radonjića, igra Anica Lazić, koja tumači lik Amerikanke Ketrin Anderson. Priča prati stanare jedne beogradske zgrade, njihove prijateljske i porodične odnose, kao i svakodnevne izazove koji se prepliću kroz humor i dramu. Nove epizode donose prepoznatljive i realne životne situacije u kojima će se publika lako prepoznati i emotivno povezati s likovima.

Foto: Filip Petrić, Ustupljena fotografija



- Rad na seriji "Krunska 11" za mene je posebno iskustvo kroz koje rastem i sazrevam kao glumica, ali i kao osoba. Ove sezone pridružili su nam se novi likovi, koji donose dodatnu dinamiku i svežinu radnji, i verujem da će publika uživati u novim odnosima i preokretima. Priča postaje sve uzbudljivija, ali ostaje verna svojoj suštini - toplini, humoru i iskrenim emocijama. "Krunska 11" je serija bez nasilja, namenjena celoj porodici, serija koja spaja generacije i podseća koliko su ljudskost i zajedništvo važne vrednosti. Verujem da će gledaoci prepoznati ljubav sa kojom smo stvarali svaku epizodu - kaže glumica.

Sofija Milošević na bazenu Foto: Instagram/sofijamilo



Publika će do Nove godine videti 26 epizoda, a Anici je društvo u kadru pravila manekenka Sofija Milošević.

- Sofija i ja smo išle u Treću beogradsku gimnaziju, ali smo bile u različitim odeljenjima. Već u to vreme ona je počela da radi u Americi baveći se modelingom. Rođena je za to. Više je vremena provodila u Americi nego u Srbiji. Sofija je pravi prijatelj i mnogi imaju predrasude o njoj. Kada žena izgleda tako lepo i atraktivno, ljudi često misle da je umišljena, da ima previsoka očekivanja i zahteve, ali to nije slučaj sa njom. Ona je vrlo skromna. Kao brat je, voli da pomogne, pohvali. Sjajno mi je bilo da radim s njom, baš voli glumu. Nisam znala da je to interesuje. Za "Krunsku" nam je trebala uloga u koju se ona veoma dobro fizički uklopila, a tek kada je došla ovde, rekla nam je koliko voli glumu. Na snimanju serije veoma smo se zbližile i otkrila je glumicu u sebi.

Foto: Filip Petrić, Ustupljena fotografija



Pored nje, u glavnim ulogama su Zoran Cvijanović, Danica Radulović, Milica Tomašević, Miloš Đorđević, Nada Blam, Teodora Ristovski i mnogi drugi.

Autorski tim predvodi Lazar Ristovski, koji potpisuje i scenario zajedno sa Aleksandrom Kostadinović, dok iza režije stoje Kosta Đorđević i Dušan Popović.

Serija "Krunska 11" nastavlja da neguje autentičan prikaz savremene porodice i zajednice, uz neizostavnu dozu humora i topline, koji su i u prvoj sezoni osvojili publiku širom Srbije.