Luka ostaje sam na Petrovačkoj cesti, bez Darije i bebe: Šta nas čeka u poslednjim epizodama serije "Tvrđava"
Serija "Tvrđava" i njeno veliko finale stiže na programe RTS ovog vikenda. Poslednja epizoda nosi naziv "Početak", a publika s nestrpljenjem čeka da vidi kraj ove priče o zabranjenoj ljubavi u vihoru rata. Darija se porodila.
- U prodavnicama nema dovoljno robe neophodne za adekvatnu brigu o bebi. S radija dopiru turobne vesti o tome da hrvatska vojska steže obruč oko Knina. Luka se priključuje srpskoj vojsci, koja odlazi na borbeni položaj. Stanovnici Knina se ubrzano pakuju s namerom da napuste grad. Kolona Srba izbeglih iz Knina, na Petrovačkoj cesti bombardovana je od strane hrvatske avijacije. Prilikom tog bombardovanja, Luka je izgubio svest. Kada je došao sebi, video je da na cesti nema više nikoga, ni njegove supruge Darije sa bebom, ni najbližih prijatelja. Sazna da se kolona uputila ka Banjaluci, pa i on krene u tom pravcu - sinopsis je velikog finala.
Reditelj serije je Saša Hajduković, a kao scenaristi potpisani su Mirko Stojković (kreator) i Goran Starčević. Glavne uloge igraju Ognjen Mićović, Darija Vučko, Ljubomir Bandović, Nikola Pejaković, Jovo Maksić, Nikolina Friganović, Slaviša Čurović. Pored njih, uloge tumače i Miki Manojlović, Nebojša Dugalić, Miodrag Radonjić, Jovan Jovanović, Jana Bjelica, Marko Todorović i mnogi drugi.