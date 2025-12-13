

- U prodavnicama nema dovoljno robe neophodne za adekvatnu brigu o bebi. S radija dopiru turobne vesti o tome da hrvatska vojska steže obruč oko Knina. Luka se priključuje srpskoj vojsci, koja odlazi na borbeni položaj. Stanovnici Knina se ubrzano pakuju s namerom da napuste grad. Kolona Srba izbeglih iz Knina, na Petrovačkoj cesti bombardovana je od strane hrvatske avijacije. Prilikom tog bombardovanja, Luka je izgubio svest. Kada je došao sebi, video je da na cesti nema više nikoga, ni njegove supruge Darije sa bebom, ni najbližih prijatelja. Sazna da se kolona uputila ka Banjaluci, pa i on krene u tom pravcu - sinopsis je velikog finala.