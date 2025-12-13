Slušaj vest

U devetoj epizodi serije "Tvrđava" glavni akteri ove melodrame pevaju pesmu "Marama plava", koja je mnogim gledaocima vratila sećanja na tužne dane.

Serija "Tvrđava" donela je snažnu i emotivnu priču smeštenu u burne devedesete, vreme raspada države, moralnih lomova i sudbinskih odluka.

Pesma "Marama plava" je kod mnogih gledalaca izazvala buru emocija.

"Serija teška kao crna zemlja. Podseti me mojih Milana i Milene, Dušana, Slobodana, Slađane, Žarka, Mladena i Željka koji su izbegli u avgustu te 1995. godine. Verovatno im sada u glavi odzvanja ova pesma danas negde tamo u Asutraliji i Americi", napisao je jedan korisnik društvene mreže X, koji je uz ovaj emotivni status postavio i pesmu "Marama plava" iz serije "Tvrđava", prenosi Informer.

Scenarista serije Goran Starčević, koji je kao beba izbegao iz Hrvatske u Srbiju u akciji "Oluja" 1995. godine, objasnio je zbog čega je izabrao baš pesmu "Marama plava".

Njegova namera bila je jasna - pronaći autentičan zvuk koji nije "potrošen", već koji u sebi nosi iskrenu bol rastanka.

- Dinara i Krš to je najpoznatiji teren u Krajini i ta pesma je namenjena svim tim ljudima koji su rođeni dole i svim akterima u seriji. Uspeli smo da nađemo biser, koji će sad i oni prepoznati i slušati - rekao je Starčević.

Poslednje dve epizode serije "Tvrđava" biće emitovane ovog vikenda na Prvom programu RTS.

