Jedna od najboljih glumica Republike Srpske je Nikolina Friganović. Gledali smo je kao Milevu u "Dari iz Jasenovca", Ljilju u seriji "Kosti", a oživela je i likove pevačice Mace u "Pevačici" i Mirjane u "Braniocu, a sada je deo i hvaljene "Tvrđave".

Nikolina Friganović i Jovo Maksić tumače supružnike Nikicu i Nadu, roditelje glavnog junaka Luke.

- Mi smo zapravo predstavnici jedne porodice u tranziciji predratnog vremena. Odgajani smo u nekom duhu Jugoslavije kakva je bila i uživali smo u tome - izjavila je Nikolina tokom snimanja za medije, a Jovo se nadovezuje:

- Tumačim policajca koji je igrom slučaja otišao u penziju pred sam raspad zemlje. On je čovek iz jedne druge sfere. Inače, ovo je porodica koja je funkcionisala na jedan besprekoran način. Znalo se ko je šta u kući. Žena nosi četiri zida, a ja donosim pare. Postojao je jedan red, a onda dolazi do raspada. Dolazi i do nesnalaženja malo više kod oca, nego kod majke i to u nekom prvo predratnom a onda i u samom ratnom delu života. Zapravo više se bavimo dramom tih ljudi, a manje samim sukobom i ratom.

Za Kurir ranije Nikolina je otkriva kako se sprema za uloge:

- Nikada se ne distanciram od svojih likova, ne umem. Ako sam se prihvatila posla, biću u njemu do kraja. Sve znanje i iskustvo, i mentalno, fizičko i emotivno, inputiram u ono što radim. Sve oruđe koje posedujem poklanjam liku u tom trenutku. To je jedini način da uloga oživi. Ako je posmatram sa distance, ne znam koliko će biti živa i verodostojna. Ulažem uvek maksimum, što je bio slučaj i sa ulogom Mileve. Nemoguće je bilo uhvatiti distancu i sačuvati se od svega toga. Možda u našim genetskim kodovima postoje neraskidive veze s tom prošlošću.

Nikolina je rođenja 21. februar 1978. u Banjaluci. Zanimljivo da je glumica menjala čak tri puta.prezime. Devojačko prezime joj je Jelisavac koje je koristila do 2006, i od 2010—2015. godine. Od 2006. do 2010. je radila pod imenom Nikolina Đorđević. Danas je znao kao Friganović. Udata je za Jadranka i ima dvoje dece Olgu i Anu.

- Najvažnija linija u ovoj priči je porodica i odnos prema njoj. Moji roditelji su, poput glavnih junaka, bili u tim godinama kada je rat počeo. Kada smo krenuli da radimo ovu seriju pokušala sam da napravim neku paralelu sa tim našim životima i mojim odrastanjem u tom vremenu, i kako su se oni snalazili, kako su uopšte preživjeli taj period. Meni je sve to bilo blisko – povverila se glumica nedavno za RTVCG.