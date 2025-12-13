Slušaj vest

Film "Povratak Žikine dinastije", u režiji Milana Konjevića, a po scenariju Milene Marković, videlo je već gotovo 100.000 ljudi. U nastavku omiljenog serijala iz osamdesetih godina ponovo u liku Miše Pavlovića gledamo glumca Nikolu Koju. On je sada otac dvojice dečaka Žike i Milana, koje su sjajno odigrali mladi glumci Nikola Brun i Gavrilo Ivanković. Stariji Nikola je student glume, a mlađi Gavrilo ide u osmi razred osnovne škole i prenose za TV Ekran svoje utiske sa snimanja i rada na filmu.

Vesna Čipčić na premijeri filma Povratak Žikine dinastije Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kako ste dobili ulogu u filmu?

Nikola: Dobio sam poziv za kasting. Prošao sam dva-tri kruga, radio s rediteljem i glumcima, i tek posle nekoliko meseci stigla je poruka da sam dobio ulogu.

Gavrilo: Idem u školu glume Snežane i Nenada Nenadovića. Preko njih sam upoznao studente druge godine FDU koji su radili studentski film. Snimao sam s njima, i baš na dan projekcije primetili su me profesori koji su radili "Žikinu dinastiju". Pozvali su me na razgovor da vide da li mi uloga Milana odgovara i da li mogu da izguram sve što treba. I bukvalno - čim sam ušao u prostoriju i na kasting, nosio sam bermude i košulju, baš kao moj Milan u filmu. Kažu da su odmah na vratima znali da sam ja pravi izbor.

Nikola Brun
Nikola Brun Foto: Marko Karović

Gavrilo, imate trenutno dva filma u bioskopima - "Povratak Žikine dinastije" i "Hajduk u Beogradu". Kakvi su utisci?

Gavrilo: Utisci su stvarno odlični. Nemam nijednu lošu reč za "Hajduka". Ekipa je fenomenalna - sklopili smo se kao pravo odeljenje. Energija na snimanju bila je fantastična i mislim da se to vidi i na platnu. Film je topao, nešto što je današnjem bioskopu baš trebalo.

Nikola, kako ste vi zadovoljni filmom?

Nikola: Mislim da sam se snašao u ulozi Žike, praunuka legendarnih likova. Pre svega, ogromna privilegija, a još veća čast da uopšte budem pozvan na kasting. Naravno, trema je bila ogromna - prvo na kastingu, a onda i kad sam dobio ulogu. Bio sam oduševljen, šokiran i presrećan.

Vas dvojica se poznajete već nekoliko godina. Koliko je to pomoglo?

Nikola: Mnogo. Poznajemo se od 2017. godine, već osam godina. Bilo nam je mnogo lakše da igramo braću jer već imamo neki odnos. Gavrilo je stvarno talentovan i odličan kolega.

Gavrilo: Nas dvojica smo drugari, radili smo već seriju "Tata" i snimali smo zajedno i drugi film "Povratak Žikine dinastije" na Zlatiboru. Mislim da se ta energija baš vidi i na platnu. Lakše je kad već postoji odnos i razumevanje.

Gavrilo Ivanković
Gavrilo Ivanković Foto: Marko Karović


Šta vam je bio najveći izazov? Mnogi bi rekli da nije moguće imitirati Žiku i Milana koje su igrali Dragomir Gidra Bojanić i Milan Todorović.

Nikola: Nismo ni pokušavali da imitiramo Gidru i Marka. Cilj je bio da donesemo novi duh, da predstavimo nove Milana i Žiku, njihove praunuke koji nose ista imena, ali su potpuno novi likovi. To je bio pravi izazov.

Da li ste gledali sve delove "Žikine dinastije"?

Gavrilo: Jesam, naravno. Ako moram da izdvojim omiljeni deo, onda je to "Kakav deda, takav unuk". Gledao sam ga sa svojim dedom i nosim baš lepe uspomene.

Nikola Brun
Nikola Brun Foto: Marko Karović

Kada ste se zaljubili u glumu?

Nikola: Još u osnovnoj školi. Prvo sam nastupao na priredbama. Kasnije me je majka usmerila ka Omladinskom pozorištu Dadov. Isprva nisam hteo, ali tamo sam se zaljubio u glumu, negde u sedmom-osmom razredu. I od tada - sve ostalo je istorija.

Gavrilo: Kad sam imao sedam godina, bio sam na prekretnici da li da krenem na neki trening ili da se zanimam nečim. Igrom slučaja u toku je bio upis u školicu glume Nenada i Snežane Nenadović, pa sam otišao na probni čas. Uz pokojnog Nešu nije bilo teško zavoleti ovu profesiju i zaljubiti se u nju.

Gavrilo, da li vam je profesor bio i najveći uzor?

Gavrilo: Od njega i Sneže sam naučio sve što sada vidite na platnu.

Povratak Žikine dinastije
Foto: Marko Karović

Kakva je bila saradnja s Nikolom Kojom?

Nikola: Sjajna.

Gavrilo: Fenomenalna. On je čovek-enciklopedija. Naučio me je čak i prve akorde na gitari. Imali smo baš lep odnos na setu.

Nikola trenutno ne može da snima, ali Gavrilo ima nekoliko novih uloga. Gde možemo da vas gledamo?

Gavrilo: U Narodnom pozorištu igram trenutno dve predstave "Godina vrana" i "Velika drama". Igrao sam u "Vasi Železnovoj", s kojom sam gostovao u Rusiji, kao i "Jadnike" u Madlenijanumu. Snimao sam i seriju "Branilac" i gledaćete me u novoj sezoni.

Nikola: Profesori Predrag Stojmenović i Borka Tomović morali su da me puste da snimam ovaj film i stvarno su mi izašli u susret. Zahvalan sam im jer razumeju kolika je veličina ovog projekta.

MKC_3245.jpg
Foto: Marko Karovic

Šta vam je najteže u glumi?

Gavrilo i Nikola: Ništa nam nije teško.

Nikola: Uživam u svemu. Sve što dobijem, prihvatam oberučke. Radujem se svakom snimanju, svakoj probi i svakom času na Akademiji umetnosti u Beogradu.

Ne propustiteKultura"Hajduk" i "Žikina dinastija" vratili publiku u bioskope: Na crtu im izlazi i novi "Avatar", a evo šta još možete pogledati
Kombo.jpg
Kultura"Uz pokojnog Nešu Nenadovića nije bilo teško zavoleti glumu" Nova nada srpskog filma Gavrilo Ivanković
Gavrilo Ivkovic.jpg
Kultura"Kad je umrla Rialda, hteo sam da odustanem od filma" Producent i reditelj "Povratka Žikine dinastije" otkriva šta nas čeka u drugom delu i ko je devojka...
Zikina dinastija Nemanja Miscevic aleksandar letic printscreen.jpg
KulturaVesna Čipčić plenila crvenim tepihom na premijeri "Povratka Žikine dinastije": Krzno i elegancija za čistu desetku
Vesna Čipčić na premijeri filma Povratak Žikine dinastije

ŽIKINA DINASTIJA INSPIRISANA PEČENJEM?! Unuka tvorca legendarne komedije obelodanila u emisiji Pusti brigu NIKAKO NE PROPUSTITE Izvor: Kurir televizija