Glumica Sanja Marković ovogodišnja je dobitnica nagrade "Ružića Sokić", čime je postala osmi laureat ovog prestižnog priznanja koje se dodeljuje u čast legendarne glumice i umetnice. Sanji će priznanje biti uručeno danas u 12 sati u Ateljeu 212 na rođendan velike dramske umetnice.

Foto: Printscreen/Youtube

Vest da je mlada glumica dobila priznanje objavila je njena koleginica Vesna Stanković. Nagrada "Ružića Sokić" ustanovljena je sa ciljem da se istaknu glumice koje svojom autentičnošću, profesionalnom posvećenošću i umetničkom hrabrošću ostavljaju snažan pečat na domaćoj pozorišnoj, filmskoj i televizijskoj sceni. Tokom dosadašnje karijere, Sanja Marković ostvarila je niz zapaženih uloga u pozorištu, na filmu i televiziji, potvrđujući status jedne od najznačajnijih glumica svoje generacije. Najpoznatija je za širu publiku po ulozi Goce Zdraković u filmu i seriji "Toma". Osvojila je već nagrade kao što su "Nebojša Glogovac", Ljubinka Bobić" i "Mlađa i Branka Veselinović" koja se već dve godine više ne dodeljuje.

Sanja je članica JDP

Upravni odbor Fondacije je 2015. godine ustanovio Godišnju nagradu „Ružica Sokić“, koja se dodeljuje mladim perspektivnim dramskim umetnicima za izuzetan doprinos umetnosti, pozorištu, filmu, radiju i televiziji. Nagradu čini Povelja i novčani iznos. Nagrada se dodeljuje na Dan fondacije, 14. decembra, odnosno tokiom Omaža posvećenog Ružici Sokić u periodu od 14. do 19. decembra, a koji datumi predstavljaju dan rođenja i dan smrti ove velike umetnice. Od 2015. godine, Fondacija sprvodi projekat nagrađivanja mladih dramskih umetnika, izabranih na osnovu anketiranja nekoliko desetina respektabilnih ličnosti iz sveta dramske umetnosti. Time je uspešno ostvarena jedna od osnovnih želja Ružice Sokić – pomaganje mladim umetnicima, što je i primarni cilj aktivnosti Fondacije.

Milica Janevski Foto: ATA images