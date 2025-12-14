Slušaj vest

U Palermu se do 15. decembra održava međunarodni filmski festival I-Fest, koji i ove godine okuplja autore, producente i filmske profesionalce iz celog sveta. Najveća zvezda ovogodišnjeg festivala je naš glumac Lazar Ristovski, kome je uručena nagrada za životno delo. Publika je mogla da pogleda njegove filmove "Belo odelo" i "Dnevnik mašinovođe". Gost je bio i jedan od laureata i Hadži Aleksandar Đurović.

Obrazloženje žirija prenosimo u celosti

LAZAR RISTOVSKI

Izvođač koji je ostavio dubok trag u evropskoj kinematografiji, sposoban da svaku ulogu transformiše u kapiju ka složenosti ljudske duše i njenim kontradikcijama. Lazar Ristovski, međunarodno priznati glumac, reditelj i producent, prevazišao je žanrove, epohe i jezike sa retkom interpretativnom moći, stvarajući likove koji ostaju neizbrisivi ne samo zbog svog scenskog prisustva, već i zbog emocionalne i moralne dubine koju otelotvoruju.

- Od velikih uspeha koji su ga proslavili u svetu, pre svega, filma „Podzemlje“ Emira Kusturice, do umetničkih filmova, pozorišta i sopstvene režije, Ristovski je ucrtao put kojim glumačka umetnost postaje radikalno istraživanje identiteta, istorije i rane modernosti.

Njegov rad je kontinuirano razmišljanje o moći gesta, glasa i pogleda: o sposobnosti filma da bude i ogledalo i sećanje, kolektivni ritual i privatna ispovest. U svakoj ulozi, Ristovski donosi način razumevanja glume koji kombinuje instinkt i disciplinu, iskustvo i rizik, tradiciju i ponovno otkrivanje. Njegovo scensko prisustvo – magnetno, nemirno, duboko ljudsko – pomoglo je da se redefiniše slika Balkana na ekranu, pokazujući kako bol, ironija, nostalgija i vitalnost mogu koegzistirati u jednoj, snažnoj narativnoj vibraciji.

Njegova karijera je dokaz da je film univerzalni instrument emocija, refleksije i dijaloga, i iz tog razloga, Međunarodni filmski festival i-Fest dodeljuje Lazaru Ristovskom nagradu i-Fest za 2025. godinu.

Na I-festu je dodeljeno i specijalno priznanje reditelju Hadži Aleksandru Đuroviću. On je bio gost festivala, a prikazan je njegov film "Sveta Petka: Krst u pustinji" i održao je veoma posećen masterklas.

- Veoma sam srećan što je baš u ovom gradu, koji je vekovna mešavina kultura, religija i naroda, nagrađen moj film koji takođe govori o mogućnosti da se razlike izbrišu, ako jedni druge gledamo pre svega kao ljude. A ljudi u Palermu su divni i gostoprimiljvi. Učinili su sve da se osećamo kao deo jedne velike porodice. Raduje me što upravo ovim festivalom film završava svoj festivalski krug - rekao je Hadži Aleksandar Đurović i dodao:

- Reakcije na film su bile odlične i među mladima, studentima i među starijom publikom. Pitanja koja su ni postavljali nakon projekcije su pokazala da su pažljivo gledali film i razumeli njegovo značenje, simboliku i duhovnu poruku.

Time se završava festivalski život njegovog ostvarenja sa 68 festivala i 33 nagrade. Priznanja su dobili i italijanski glumac Filipo Luna, danski reditelj i oskarovac Tomas Vinterberg i slavni britanski autor Piter Grinevej.