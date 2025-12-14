Slušaj vest

Glumica Ružica Sokić, rođena na današnji dan, 14. decembra 1934. godine, bila je ćerka Petra Sokića, trgovca i suvlasnika večernjeg lista "Pravda", koji su braća Sokić osnovala 1904. Međutim, kada je izbio rat, Sokićima oduzimaju štampariju i u njihove stanove useljavaju gomilu sustanara.

Nakon okupacije zemlje od strane Nemačke, Ružičin otac bio je osuđen na smrt. Međutim, ipak ga oslobađaju i uspeva da se vrati u Beograd, ali su mu oduzeta sva građanska prava. Ružica je više puta isticala da je ovaj period detinjstva bio tragičan i ispunjen agonijama.

- U trosoban stan ubacili su nam porodicu nekog frizera jer je to bila ruska formula stanovanja - ispričala je Ružica u intervjuu za Story 2006. godine.

- Ti ljudi iz sela Rušnja maltretirali su nas, naročito mog oca koji je zbog verbalnog delikta bio prokažen i zatvaran. Čak su i mene saslušavali, ali nisam dozvolila da mržnja nikne u mom biću.Nikoga ne mrzim, pa ni te ljude koji su mi uništili život - istakla je glumica jednom prilikom.

Sa suprugom Miroslavom Lukićem živela je 30 godina, a njene poslednje reči na samrti su pokazale kolika je to ljubav bila:

- Samo da me ne zaboraviš - rekla je Ružica svom mužu.

Ipak, nikada nije želela da postane majka, iako je bila u srećnom braku sa čovekom koji ju je bodrio i čuvao do samog kraja.

- Želja za karijerom je najviše uticala na to da prihvatim činjenicu da nikada neću imati dete.Bojala sam se da zastanem, a i plašila sam se porođaja - ispričala je Ružica Sokić jednom prilikom. Pored toga je imala i veliku presiju, nesrećno detinjstvo je ostavila iza sebe i sve što je želela jeste da u svakom smislu bude slobodna. Iza cele priče krio se veliki strah.

Sestrića gledala kao svog sina

Nikad nije krila da ju je trudnoća plašila, te da zbog toga nikad nije rodila decu. Ali, blaga i puna ljubavi kakva je bila, Ružica je majčinsku ljubav usmerila ka sestriću Ivanu Trifunoviću,koji je u jednom momentu promenio veru i postao muftija Abdulah Numan.

- Jedino je ona, kad sam se posle godinu i po vratio iz Indije i kada su moji već znali da sam primio islam, prekinula tu mučnu ćutnju. Pozvala me je na ručak i rekla: "Hajde sad ti meni da ispričaš šta si to tamo naučio“. Uvek me je podržavala i brinula o meni kao da sam njeno dete. I ona je volela nas i volela je džamiju i dolazila je ovde. Tako su bar neki delovi moje porodice uspeli da razumeju da su muslimani ljudi, da imaju dušu - ispričao je Abdulah.

Ružica Sokić preminula je 2013. godine, imala je 79 godina, bolovala je od Alchajmerove bolesti.

