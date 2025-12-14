Slušaj vest

Sa blagoslovom arhiepiskopa i mitropolita niškog g. Arsenija, Dečje–omladinski hor Niške crkvene družine „Branko“ iz Niša boraio je u Rumuniji i ostvario izuzetan međunarodni uspeh, osvojivši Gran-pri (Grand Prix) i nagradu za najboljeg dirigenta na Nacionalnom festivalu horske duhovne muzike u rumunskom gradu Oraštiju, navode u saopštenju za medije.

Foto: NCPD Branko



Hor je nastupio 13. decembra 2025. godine kao jedini strani učesnik na festivalu takmičarskog karaktera, kojim je okupljen veliki broj renomiranih horova iz Rumunije. Niški ansambl predvodila je dirigentkinja Jovana Mikić, čiji je umetnički rad žiri nagradio posebnim priznanjem.



Podmladak NCPD „Branko“ izveo je dela velikana duhovne muzike – Stevana St. Mokranjca, Pavela G. Česnokova, Hadži Jakova Milutinovića, Andreja Cincarevića i Stepana Degtjarova, a nastup je održan u hramu Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila. Publika je izvođače nagradila ovacijama.

Foto: NCPD Branko