Pretposlednja epizoda serije "Tvrđava" pod nazivom "Raspad", emitovana je sinoć na RTS-u. Zbog jedne scene mnogima je zastala knedla u grlu.

U njoj, lik Momčila, kog igra maestralni Nikola Pejaković izgovara repliku: "Ovde si ponika' i nemoj to nikad zaboraviti. Prolaziće ovuda i paše i ustaše, i prolazili su i prolaziće, ali ovo je tvoje! Eto. Ovo je tvoja kuća i uvek će bit' tvoja, zapamti to!"

Ova scena izazvala je jake emocije kod gledalaca, pa su usledili komentari na mrežama:

"Jaka je ovo scena. Za plakanje. I treba plakati. Nije ništa sramota. Prošao sam ja sve ovo kao klinac, i postao jači", "Pejaković je neverovatan", "Ovaj deo serije je vratio sve emocije proživljenog zbijega iz Knina", prenosi Mondo.

Poznato šta nas očekuje u poslednjoj epizodi "Tvrđave"

Večeras u 20 časova na prvom programu RTS-a emituje se 11. i poslednja epizoda serije "Tvrđava", čime se ova potresna televizijska saga privodi kraju. Simbolično nazvana "Početak", poslednja epizoda ne nudi klasičan kraj, već otvara vrata novoj, bolnoj realnosti za glavne junake.

Priča dostiže svoj dramatični vrhunac na Petrovačkoj cesti. Kolonu izbeglica iz Knina, u kojoj se nalaze Luka, njegova supruga Darija, njihova beba i prijatelji, iz vazduha napada hrvatska avijacija. U haosu bombardovanja, Luka gubi svest. Trenutak njegovog buđenja donosi sliku koja ledi krv u žilama - tišina i pustoš.

Reditelj Saša Hajduković i scenaristi Mirko Stojković i Goran Starčević ovim krajem šalju snažnu poruku: za izbeglice kraj rata nije kraj muka, već "Početak" života u egzilu, borbe sa traumama i potrage za najmilijima.

Glavne uloge u ovom emotivnom finalu nose: Ognjen Mićović, Darija Vučko, Ljubomir Bandović, Nikola Pejaković, Jovo Maksić, Nikolina Friganović i Slaviša Čurović.

