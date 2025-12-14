Slušaj vest

Serija "Tvrđava" ovog vikenda ušla je u svoju finalnu fazu, a poslednju epizodu gledaoci će moći da vide 14. decembra. Tokom emitovanja izazvala je snažne emocije, a posebno su bili ganuti muzikom. Pesma "Marama plava" nikoga nije ostavila ranodušnim.

U devetoj epizodi serije "Tvrđava" glavni akteri ove melodrame pevaju pesmu "Marama plava", koja je mnogim gledaocima vratila sećanja na tužne dane. Serija počinje i završava se emocijom, a muzika igra ključnu ulogu. Goran Starčević, scenarista koji i sam vuče korene iz tih krajeva, otkrio je zašto je odabrana baš ova, široj javnosti manje poznata pesma - "Marama plava".

"Dinara i Krš to je najpoznatiji teren u Krajini i ta pesma je namenjena svim tim ljudima koji su rođeni dole i svim akterima u seriji. Uspeli smo da nađemo biser, koji će sad i oni prepoznati i slušati”, rekao je Starčević za RTS.

Scenarista Starčević navodi da je serija „Tvrđava“ i njegova lična priča.

„Moja porodica, prijatelji moje porodice i ja, kao mali koji sam doživeo bar kraj te radnje koja će se desiti u seriji, predstavlja najličniju priču. Bila mi je želja da se ispriča istina. Živeći ovde osetio sam da je to nekako zanemareno i skrajnuto“, rekao je Starčević.

Radnja serije "Tvrđava"

Smeštena u turbulentne devedesete godine, serija prati život mladog para, njihovih rođaka i prijatelja u trenucima kada Jugoslavija nestaje, a svakodnevica postaje borba za očuvanje ljudskosti. Kroz njihove sudbine „Tvrđava“ govori o onome što je svima blisko – o moralnim dilemama, sukobima i pomirenjima, ali pre svega o ljubavi koja spaja i onda kada sve drugo preti da se raspadne.

Glavne uloge tumače mladi glumci Darija Vučko i Ognjen Mićović. Uz njih, osim Maksića, u Tvrđavi ćemo gledati i Ljubomira Bandovića, Nikolu Pejakovića, Miodraga Radonjića, Nikolinu Friganović, Slavišu Čurovića, Slađanu Zrnić, Nebojšu Dugalića, Predraga Mikija Manojlovića i mnoge druge.

Kreator serije je Mirko Stojković, koji uz Gorana Starčevića potpisuje i scenario. Režiju potpisuje autor Banjalučke trilogije, Saša Hajduković.