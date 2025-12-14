Slušaj vest

Poslednja epizoda serije "Tvrđava" prikazana je večeras na RTS, a pojedini kadrovi su gledaoce ostavili prikovane za ekrane. Naboj emocija bio je na vrhuncu, a jedan razgovor posebno su emotivno doživeli.

Naime, u jednoj od scena Luka i cela porodica dogovaraju se gde da odu posle progrona iz Knina. Dogovoreno je da se ide u Srbiju. A jedna od opcija je i Beograd.

Poslednje scene iz serije:

Luka se obratio majci Nadi.

"Majko, šta bi ti", pitao je Luka majku, a njene reči bile su teške i bolne.

"Sa mnom sada možeš šta hoćeš", rekla je majka Nada.

Podsetimo, u prošloj epizodi, prilikom povlačenja u koloni ubijen je Lukin tata Nikica.

Pogledajte tu bolnu scenu iz "Tvrđave":

Radnja serije "Tvrđava"

Smeštena u turbulentne devedesete godine, serija prati život mladog para, njihovih rođaka i prijatelja u trenucima kada Jugoslavija nestaje, a svakodnevica postaje borba za očuvanje ljudskosti. Kroz njihove sudbine „Tvrđava“ govori o onome što je svima blisko – o moralnim dilemama, sukobima i pomirenjima, ali pre svega o ljubavi koja spaja i onda kada sve drugo preti da se raspadne.

Glavne uloge tumače mladi glumci Darija Vučko i Ognjen Mićović. Uz njih, osim Maksića, u Tvrđavi ćemo gledati i Ljubomira Bandovića, Nikolu Pejakovića, Miodraga Radonjića, Nikolinu Friganović, Slavišu Čurovića, Slađanu Zrnić, Nebojšu Dugalića, Predraga Mikija Manojlovića i mnoge druge.

Kreator serije je Mirko Stojković, koji uz Gorana Starčevića potpisuje i scenario. Režiju potpisuje autor Banjalučke trilogije, Saša Hajduković.

