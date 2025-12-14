"Pobiće nas, majko šta ćemo?" Scena iz serije "Tvrđava" nakon koje je svima zastala knedla u grlu
Poslednja epizoda serije "Tvrđava" prikazana je večeras na RTS, a pojedini kadrovi su gledaoce ostavili prikovane za ekrane. Naboj emocija bio je na vrhuncu, a jedan razgovor posebno su emotivno doživeli.
Naime, u jednoj od scena Luka i cela porodica dogovaraju se gde da odu posle progrona iz Knina. Dogovoreno je da se ide u Srbiju. A jedna od opcija je i Beograd.
Poslednje scene iz serije:
Luka se obratio majci Nadi.
"Majko, šta bi ti", pitao je Luka majku, a njene reči bile su teške i bolne.
"Sa mnom sada možeš šta hoćeš", rekla je majka Nada.
Podsetimo, u prošloj epizodi, prilikom povlačenja u koloni ubijen je Lukin tata Nikica.
Pogledajte tu bolnu scenu iz "Tvrđave":
Radnja serije "Tvrđava"
Smeštena u turbulentne devedesete godine, serija prati život mladog para, njihovih rođaka i prijatelja u trenucima kada Jugoslavija nestaje, a svakodnevica postaje borba za očuvanje ljudskosti. Kroz njihove sudbine „Tvrđava“ govori o onome što je svima blisko – o moralnim dilemama, sukobima i pomirenjima, ali pre svega o ljubavi koja spaja i onda kada sve drugo preti da se raspadne.
Glavne uloge tumače mladi glumci Darija Vučko i Ognjen Mićović. Uz njih, osim Maksića, u Tvrđavi ćemo gledati i Ljubomira Bandovića, Nikolu Pejakovića, Miodraga Radonjića, Nikolinu Friganović, Slavišu Čurovića, Slađanu Zrnić, Nebojšu Dugalića, Predraga Mikija Manojlovića i mnoge druge.
Kreator serije je Mirko Stojković, koji uz Gorana Starčevića potpisuje i scenario. Režiju potpisuje autor Banjalučke trilogije, Saša Hajduković.
(Kurir.rs/Telegraf)