Poslednja epizoda serije "Tvrđava" prikazana je večeras na RTS 1, a mnoge scene su izazvale veliku pažnju, posebno jer su veoma nabijene snažnim emocijama koje su glumci verodostojno preneli i na gledaoce.

U poslednjoj epizodi razgovor Luke i Dilpare bio je veoma potresan. Luka je optužio Dilparu da je prodao narod u Krajini.

Serija Tvrđava scene iz poslednjih epizoda

Luka: Šta si ti? Smrade jedan. Smrade jedan smrdljivi. Prodao si nas, čoveče.

Dilpara: Jesam te prodao, a? Ja sam te prodao?

Luka: Ti! Ti i tvoji!

Luka: Lagao si me, ćaćo. Lagao si me, ćaćo, čoveče! Kleo se u tebe. Gledao vas k'o u Boga. Pa noževe da gurate u nas 'tjeli ste...

Luka: Po tijela se nismo vratili, čoveče. Rođenog ćaću nisam saranio, pi*ka ti materina! Izdali ste nas, je*em ti mater...

Dilpara: Znaš kol'ko me boli ku*ac, bre?! Glupi ste! I očekivali ste od nas da budemo... [Luka ga prekida]

Luka: Jao nemoj, nemoj meni pričat', ej priča... nemoj meni priču...

Dilpara: Nemoj ti mene da drkaš ovde, mamu vam jebem više! (udara ga)

Dilpara, koji je na kraju stradao, je bio ubeđen da je Luka ubio njegovog sina Petra, što na kraju nije bilo tačno.

Serija počinje i završava se emocijom, a muzika igra ključnu ulogu. Goran Starčević, scenarista koji i sam vuče korene iz tih krajeva, otkrio je zašto je odabrana baš ova, široj javnosti manje poznata pesma - "Marama plava".

"Dinara i Krš to je najpoznatiji teren u Krajini i ta pesma je namenjena svim tim ljudima koji su rođeni dole i svim akterima u seriji. Uspeli smo da nađemo biser, koji će sad i oni prepoznati i slušati”, rekao je Starčević za RTS.

Nikola Pejaković :Ta laž o Jugoslaviji koja traje od 1945. godine i ta zabluda jugoslovenska, to je naša srpska zabluda

Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.

Zbog devete epizode serije "Tvrđava" brujala je cela Srbija, i to zbog scene između Nikoline Friganović i Jova Maksića, koji u ovoj ratnoj drami igraju bračni par Baša, a sve zbog žustre rasprave o Jugoslaviji.

Nikola Pejaković je komentarišući radnju serije "Tvrđava" pomenuo i Jugoslaviju zbog koje su, kako kaže, mnogi Srbi propatili, a pate i dalje.

"Ta laž o Jugoslaviji koja traje od 1945. godine i ta zabluda jugoslovenska, to je naša srpska zabluda o Jugoslaviji i jako smo je skupo platili i plaćamo je još uvek" rekao je Pejaković za Kulturni dnevnik za RTS i dodao:

" Za Momčila je najveća tragedija laž koju on vidi, a u kojoj drugi žive čitav život, pa na kraju krajeva i on. Ali, on vidi istinu i vidi uzroke tog nadolazećeg sukoba, vidi kuda to ide i gde može da završi njegov nećak Luka, da njegova budućnost kao i njegove žene nije baš sigurna ni sjajna.