Scena koja je rasplakala Srbiju: "Tvrđava" uz ovu pesmu prikazala početak pogroma Srba u Hrvatskoj tokom Oluje
Spektakularno finale serije „Tvrđava“ proteklog vikenda ostavilo je snažan utisak na gledaoce širom Srbije. U pretposlednjoj, desetoj epizodi pod nazivom „Raspad“ imali smo jednu od najpotresnijih scena domaće televizijske produkcije u poslednje vreme — prikaz stradanja i masovnog progona Srba tokom ustaške zločinačke akcije „Oluja“ 1995. godine, kao i bombardovanje Petrovačke ceste.
Posebnu težinu ovoj epizodi daje scena u kojoj lik Nikice Baše, kog tumači glumac Jovo Maksić, izlazi iz kuće u kojoj je proveo ceo život i s nevericom posmatra kako se njegovi sunarodnici užurbano pakuju i napuštaju domove.
Tišina, usporeni kadrovi i pesma koja para srce
Usporeni ritam scene dodatno pojačava emotivni naboj. Nikica polako silazi niz stepenice porodične kuće, dok se pred njim pruža prizor ulice ispunjene zbunjenim, uplašenim ljudima koji kreću u neizvesni beg. U tom trenutku, u pozadini počinje da se čuje pesma „Tiho noći, moje zlato spava“.
Bez ijedne izgovorene reči, glavni junak nemo posmatra haos oko sebe, shvatajući da se tragedija kojoj se nadao da neće doći — upravo dešava. Spoj slike, tišine i muzike stvara snažan emotivni udar, zbog kog su, kako priznaju gledaoci, suze same navirale.
Uspavanka koja nosi težinu istorije
Pesma „Tiho noći, moje zlato spava“, čiji je autor Jovan Jovanović Zmaj, jedna je od najpoznatijih i najnežnijih srpskih uspavanki. Napisana je kao izraz duboke ljubavi i posvećenosti, a posvećena je pesnikovoj supruzi.
Ova pesma se generacijama prenosi s kolena na koleno, često se izvodi u horovima i dečjim ansamblima, poput čuvenih Kolibri, i smatra se jednom od najprepoznatljivijih uspavanki na ovim prostorima. Upravo zbog svoje blagosti i smirenosti, njen kontrast sa brutalnošću scene dodatno pojačava osećaj tuge i gubitka.
Šesnaest stihova pisanih u četvercu i šestercu našlo je mesto u brojnim antologijama ljubavne poezije, ali i na nosačima zvuka mnogih izvođača narodne i zabavne muzike.
Stihovi koji su obeležili potresnu scenu
Tiho noći
Moje zlato spava
Nad glavom joj
Od bisera grana
A na grani
Ko da nešto bruji
Tu su pali
Sićani slavuji
Žice predu
Iz svilena glasa
Otkali joj
Duvak do pojasa
Pokrili joj
I lice i grudi
Da se moje
Zlato ne probudi
