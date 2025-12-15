Tiho noći

Moje zlato spava

Nad glavom joj

Od bisera grana

A na grani

Ko da nešto bruji

Tu su pali

Sićani slavuji

Žice predu

Iz svilena glasa

Otkali joj

Duvak do pojasa

Pokrili joj

I lice i grudi

Da se moje

Zlato ne probudi