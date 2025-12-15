Slušaj vest

Minulog vikenda gledaoce RTS-a zateklo je finale serije „Tvrđava“, a poslednje dve epizode posebno su izazvale snažne emocije. Deseta epizoda pod nazivom „Oluja“ donela je scene koje osvetljavaju jednu od najmračnijih stranica devedesetih — progon Srba iz Hrvatske tokom ratne operacije „Oluja“ i bombardovanje Petrovačke ceste.

Kroz jedanaest epizoda, serija prati sudbine običnih ljudi u Kninu u vreme raspada Jugoslavije. Tokom akcije „Oluja“ i ratnih dejstava, stradalo je i nestalo više od 1.900 ljudi, od kojih su mnogi bili stariji od 60 godina i žene. Više od 220.000 Srba proterano je sa svojih ognjišta, što se smatra jednim od najtežih etničkih čišćenja u regionu.

Glumac sa ličnom pričom: Jovo Maksić

Jedan od glavnih aktera serije, Jovo Maksić, tumači lik Nikice Baše, Lukinog oca. Maksić nije stran tematizovanju stradanja Srba — ranije je igrao u filmu i seriji „Oluja“, kao i u filmu „Dara iz Jasenovca“, koji tematizuje genocid nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Jovo je rođen u Bosanskom Grahovu, a odrastao je u Kninu, gde ga je zadesio rat početkom devedesetih. Tokom operacije „Oluja“ i etničkog čišćenja Srba iz Krajine, i on je, kao i mnogi drugi, proteran sa ognjišta.

- Sve je krenulo 1991. godine, kada je počeo rat, tada sam imao svega 18 godina. Taj pakao za moju porodicu i mene trajao je pune četiri godine, a kulminirao je 1995. godine pogromom u operaciji "Oluja". Bio sam u toj čuvenoj koloni sa ostalim narodom, tada sam imao 22 godine. Verujte da se i ne sećam šta mi se sve izdešavalo u tom periodu jer je bilo mnogo ružnih stvari. U takvim nesrećnim okolnostima vreme leti i ne pamtite ga. Organizam bude pod neverovatnim adrenalinom i to vas gura napred - prisetio poznati glumac 2021. godine u razgovoru za Kurir.

Jovo objašnjava da mu je bilo teško kada je došao u Srbiju, ali da ni u jednom trenutku nije pognuo glavu, već je odlučio da se lavovski bori za svoju budućnost.

- Kada sam stigao u Beograd nisam kukao i plakao, nego sam smogao snage i krenuo da se borim za bolje sutra. Izbor u životu uvek postoji, a ja sam pronašao svoj put kojim sam krenuo. Upisao sam Fakultet dramskih umetnosti i dok sam studirao, shvatio sam da se bavim poslom koji najviše volim.

Balkan je, kaže Jovo, mesto najveće ljubav i mržnje, a to je najuočljivije u Srbiji i među Srbima.

- Ili se volimo, ili se mrzimo do kraja. U pet minuta možemo i da se ljubimo i da se pobijemo. To je blago, ali i prokletstvo koje mi kao narod imamo. Naša zemlja se nalazi na raskrsnici puteva između Istoka i Zapada. Mi smo kao neki zid u koji udaraju i jedna i druga strana. Srbima je to nešto najnormalnije. Nekim strancima je to fascinantno, dok je drugima čudno i gledaju nas sa gađenjem kako uopšte možemo tako da živimo. Ali ja ne znam da li bismo mi mogli drugačije da opstanemo - objasnio je glumac za Kurir.

Doseledan, bez patetike

Maksić je nedavno u intervjuu za Kurir proogovrio i o snimanju serije "Tvrđava". Tom prilikom je progovorio i o sećanjima.

- Ima tih emocija. Moja supruga može da potvrdi. Nas dvoje smo ti klinci - Luka i Darija, koje igraju Ognjen Mićković i Darija Vučko. S njima sam mogao najviše da se poistovetim. Nema patetike ni lažne slike o ratu - rekao je Maskić za Kurir.

Tokom 2023. godine glumac je ponovo bio u žiži javnosti i to zbog serije "Oluja“ u kojoj je bio jedan od glavnih likova. Tada je u razgovoru za portal Nova.rs otkrio kako gleda na svoju ulogu Ilije:

- Moj Ilija simbolizuje domaćina, poštenog, familijarnog, kakvih je tamo mnogo bilo, otrgnutog iz jednog mirnog i idiličnog života i bačenog u pakao rata. Preko noći sve se okrene, vremenom sve više si na tankoj liniji ludila, živiš svaki dan kao da je poslednji, jedino te porodica drži da ne sklizneš još dublje i shvataš da je na kraju jedino porodica važna. Takvi ljudi su i iznosili sve nedaće kroz našu istoriju - govorio je tada Jovo i otkrio da li je odmah prihvatio ulogu u pomenutom filmu:

- Posle razgovora sa rediteljem nije bilo premišljanja. Obojica smo želeli da ispričamo jednu antiratnu dramu i složili smo se da moramo da pazimo da film i seriju, koja će tek biti emitovana, ne uprljamo dnevnopolitičkim temama jer se one uvek zloupotrebljavaju pošto, nažalost, živimo u takvom vremenu - kazao je Maksić, koji je nakon "Oluje“ nastavio studije, postao stipendista pozorišta u Vršcu, nakon diplomiranja zaposlio se u Malom pozorištu "Duško Radović“, a sada je član Beogradskog dramskog pozorišta.

