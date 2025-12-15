Slušaj vest

Sinoć je na RTS-u emitovana pretposlednja epizoda serije „Tvrđava“, koja je oborila rekorde gledanosti. Epizoda je donela potresne scene početka pogroma, uključujući stradanje Nikice kada mu je eksplodirao automobil, ali i bombardovanje Petrovačke ceste.

U dramatičnom trenutku, lik Luke, kojeg tumači Ognjen Mićović, pokušava da pronađe alternativni put. Silazi s glavnog puta i nailazi na kuću i česmu u dvorištu. Dok se naginje da uzme vode, pada bomba — scena koja je ostavila gledaoce bez daha.

Pogledajte emotivnu scenu u galeriji:

1/5 Vidi galeriju Eksplozija na Petrovačkoj cesti u seriji Tvrđava Foto: Printscreen/RTS

Kako je snimana opasna scena: Ognjen Mićović otkriva tajne seta

Glumac Ognjen Mićović objasnio je proces snimanja složene scene:

„Scena se snimala tako što sam obukao specijalno odelo koje podseća na padobransko postolje i postavljeno je između prepona. Bio sam pričvršćen sajlom, a ispod su bile strunjače. U trenutku kada ‘batica’, čovek zadužen za scenske borbe, kaže ‘Sad!’, sajla me povlači, padnem i to je to. Kasnije se to digitalno ukloni i – eto magije“, rekao je Mićović za RTS.

Operacija „Oluja“: istorijski kontekst i posledice

Operacija „Oluja“ započela je rano ujutru 4. avgusta 1995. godine, ofanzivom hrvatske vojske, policije i jedinica Hrvatskog veća odbrane (HVO) na teritorije Banije, Korduna, Like i severne Dalmacije, koje su tada bile deo međunarodno nepriznate Republike Srpske Krajine.

Tokom ofanzive, u kojoj je učestvovalo oko 138.500 pripadnika, Hrvatska je uspostavila kontrolu nad preostalim delovima teritorija pod kontrolom Vojske Republike Srpske Krajine. Operacija je formalno završena 7. avgusta 1995. godine, iako su sporadični sukobi trajali do 14. avgusta.

Pogledajte u galeriji istorijske fotografije nastale tokom pogroma srba u Hrvatskoj:

1/9 Vidi galeriju Operacija Oluja istorijske slike Foto: Youtube prtscr / BKSP

„Oluja“ se smatra jednim od najsurovijih etničkih čišćenja u regionu bivše Jugoslavije. Tako je operaciju kvalifikovao i Međunarodni sud pravde u Hagu u obrazloženju presude iz februara 2015. godine.

Posledice za srpsko stanovništvo

Prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije, tokom i nakon operacije „Oluja“ proterano je više od 200.000 Srba, ubijeno je oko 1.700, dok se više od 700 i dalje vodi kao nestalo. Hrvatska udruženja procenjuju da je ubijeno više od 600 civila, spaljeno je preko 22.000 kuća, a oko 150.000 ljudi je napustilo Hrvatsku, s otežanim ili onemogućenim povratkom godinama kasnije.

Za zločine nad civilima u okviru „Oluje“, pred Haškim tribunalom suđenja su imala trojica hrvatskih generala. Ante Gotovina je prvobitno osuđen na 24, a Mladen Markač na 18 godina zatvora, dok je Ivan Čermak oslobođen. Kasnijom žalbom, Gotovina i Markač su oslobođeni i pravosnažno.

Video: Premijera serije "Tvrđava"